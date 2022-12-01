На курганской границе перехватили яичный порошок с опасной инфекцией

В Курганской области остановили перевозчика продукции с опасной инфекцией (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На границе между Курганской областью и Республикой Казахстан остановили машину, которая перевозила яичный порошок с опасной инфекцией. В продукции содержалась бактерия, которая вызывает брюшной тиф. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ноябре 2022 года отобрана проба от партии яичного порошка производства Республики Казахстан. Проба отобрана во время проверки документов и досмотра продукции в пункте пропуска „Петухово“. По результатам лабораторных исследований в пробе были обнаружены патогенные микроорганизмы: сальмонеллы (вызывают инфекционные болезни, такие как брюшной тиф), триметопримы (антибиотик) и энрофлоксацин (антибиотик)», — указано в сообщении.

Продукция ехала из Казахстана в Московскую область. Общий вес провозимого через границу порошка — 4140 кг. После экспертизы производителю опасной продукции дали статус усиленного таможенного контроля. Как указано в сообщении, предприятие имеет право провозить свои товары в Россию, но на границе с продукции объемом до 10 партий будут брать пробу для лаборатории.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили опасные шкуры из Казахстана. В пункте «Петухово» остановили машину с 20 тоннами коровьих шкур, которые были потенциально опасны. Из-за мер предосторожности шкуры запретили ввозить.