Тюменцев зовут на работу в Москву за 245 тысяч рублей

10 января 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

За работу на складе тюменцам обещают платить сотни тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителям Тюмени предлагают отправиться на вахту в Москву, где обещают платить до 245 тысяч рублей за работу кладовщиками. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. Предложение опубликовано компанией OZON. «Тюмень, требуется кладовщик на склад. Заработная плата — от 80 000 до 245 000 рублей, до вычета налогов. Вахтовый метод, место работы — Москва», — говорится в объявлении на HeadHunter. Соискателям обещают бесплатное проживание в общежитии, оплату билетов к месту работы, еженедельные выплаты и комплексные обеды. Вахта рассчитана на 30 дней, но срок можно продлить. При этом опыта от кандидатов не требуется. В их обязанности будет входить сортировка и размещение товаров, а также выявление среди них брака. Ранее URA.RU писало, что на территории региона тюменцам предлагают вакансии чиновников. За зарплату до 40 тысяч рублей можно устроиться в мэрии Уватского района, Голышманово или Тобольска.

Жителям Тюмени предлагают отправиться на вахту в Москву, где обещают платить до 245 тысяч рублей за работу кладовщиками. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. Предложение опубликовано компанией OZON. «Тюмень, требуется кладовщик на склад. Заработная плата — от 80 000 до 245 000 рублей, до вычета налогов. Вахтовый метод, место работы — Москва», — говорится в объявлении на HeadHunter. Соискателям обещают бесплатное проживание в общежитии, оплату билетов к месту работы, еженедельные выплаты и комплексные обеды. Вахта рассчитана на 30 дней, но срок можно продлить. При этом опыта от кандидатов не требуется. В их обязанности будет входить сортировка и размещение товаров, а также выявление среди них брака. Ранее URA.RU писало, что на территории региона тюменцам предлагают вакансии чиновников. За зарплату до 40 тысяч рублей можно устроиться в мэрии Уватского района, Голышманово или Тобольска.