09 января 2023

Тюменцев зовут на работу в Москву за 245 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство стеклянных крышек и посуды с антипригарным покрытием. Каменск-Уральский. Свердловская область, склад, погрузка, погрузчик, крышки, производство крышек, отгрузка
За работу на складе тюменцам обещают платить сотни тысяч рублей Фото:

Жителям Тюмени предлагают отправиться на вахту в Москву, где обещают платить до 245 тысяч рублей за работу кладовщиками. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. Предложение опубликовано компанией OZON.

«Тюмень, требуется кладовщик на склад. Заработная плата — от 80 000 до 245 000 рублей, до вычета налогов. Вахтовый метод, место работы — Москва», — говорится в объявлении на HeadHunter.

Соискателям обещают бесплатное проживание в общежитии, оплату билетов к месту работы, еженедельные выплаты и комплексные обеды. Вахта рассчитана на 30 дней, но срок можно продлить.

При этом опыта от кандидатов не требуется. В их обязанности будет входить сортировка и размещение товаров, а также выявление среди них брака.

Ранее URA.RU писало, что на территории региона тюменцам предлагают вакансии чиновников. За зарплату до 40 тысяч рублей можно устроиться в мэрии Уватского района, Голышманово или Тобольска.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Жителям Тюмени предлагают отправиться на вахту в Москву, где обещают платить до 245 тысяч рублей за работу кладовщиками. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. Предложение опубликовано компанией OZON. «Тюмень, требуется кладовщик на склад. Заработная плата — от 80 000 до 245 000 рублей, до вычета налогов. Вахтовый метод, место работы — Москва», — говорится в объявлении на HeadHunter. Соискателям обещают бесплатное проживание в общежитии, оплату билетов к месту работы, еженедельные выплаты и комплексные обеды. Вахта рассчитана на 30 дней, но срок можно продлить. При этом опыта от кандидатов не требуется. В их обязанности будет входить сортировка и размещение товаров, а также выявление среди них брака. Ранее URA.RU писало, что на территории региона тюменцам предлагают вакансии чиновников. За зарплату до 40 тысяч рублей можно устроиться в мэрии Уватского района, Голышманово или Тобольска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...