Тюменцев зовут на работу в Москву за 245 тысяч рублей

Жителям Тюмени предлагают отправиться на вахту в Москву, где обещают платить до 245 тысяч рублей за работу кладовщиками. Вакансия размещена на сервисе HeadHunter. Предложение опубликовано компанией OZON.
«Тюмень, требуется кладовщик на склад. Заработная плата — от 80 000 до 245 000 рублей, до вычета налогов. Вахтовый метод, место работы — Москва», — говорится в объявлении на HeadHunter.
Соискателям обещают бесплатное проживание в общежитии, оплату билетов к месту работы, еженедельные выплаты и комплексные обеды. Вахта рассчитана на 30 дней, но срок можно продлить.
При этом опыта от кандидатов не требуется. В их обязанности будет входить сортировка и размещение товаров, а также выявление среди них брака.
Ранее URA.RU писало, что на территории региона тюменцам предлагают вакансии чиновников. За зарплату до 40 тысяч рублей можно устроиться в мэрии Уватского района, Голышманово или Тобольска.
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