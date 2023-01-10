Жителей Тюмени ожидает резкое потепление

12 января в Тюмени потеплеет до -12 градусов
После 30-градусных морозов в Тюмени резко потеплеет. 12 января температура воздуха поднимется до -12 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.
«В Тюмени 11 января температура воздуха составит -15 градусов. 12 января поднимется до -12 градусов, ночью -16, небольшой снег. 13 января потеплеет до -8, ночью температура опустится до -12 градусов», — сообщает Росгидрометцентр.
Теплая погода продлится до конца недели. Однако, по данным синоптиков, ожидается ветер до 6 м/с. В воскресенье 15 января немного похолодает до -10 градусов.
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