10 января 2023

В Тюмени продают квартиру за 12 миллиардов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, фонарь, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
Средняя цена жилья в Тюмени — 104 тыс. рублей за квадратный метр Фото:

В Тюмени на продажу выставили трехкомнатную квартиру площадью 101 квадратный метр за 12 миллиардов рублей. Объявление появилось на сайте федерального агентства недвижимости «Этажи». Стоимость квартиры сравнима с ценой двух новых самолетов «Boeing-737». При этом такая цена, вероятнее всего, связана с ошибкой.

«Продам великолепную квартиру формата 3+ в жилом комплексе „Ария“. Дому присвоен высший класс энергоэффективности. Есть закрытая территория, прогулочная аллея внутри жилого комплекса. Планировка мечты», — говорится в объявлении.

Стоимость квадратного метра в этой квартире — почти 8 млн 800 тыс. рублей. По данным аналитического отдела «Этажей», в среднем квадрат на вторичном рынке Тюмени стоит около 104 тыс. рублей.

Руководитель федерального пресс-центра компании Иван Камельских пояснил URA.RU, что такая цена — явная ошибка при размещении объявления, и ее исправят в ближайшее время. На момент публикации объявление не изменилось. Ранее агентство рассказало, что гостиницу на трассе Тюмень-Курган можно купить по цене двухкомнатной квартиры.

На сайте федерального агентства тюменская квартира — самое дорогое предложение

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В Тюмени на продажу выставили трехкомнатную квартиру площадью 101 квадратный метр за 12 миллиардов рублей. Объявление появилось на сайте федерального агентства недвижимости «Этажи». Стоимость квартиры сравнима с ценой двух новых самолетов «Boeing-737». При этом такая цена, вероятнее всего, связана с ошибкой. «Продам великолепную квартиру формата 3+ в жилом комплексе „Ария“. Дому присвоен высший класс энергоэффективности. Есть закрытая территория, прогулочная аллея внутри жилого комплекса. Планировка мечты», — говорится в объявлении. Стоимость квадратного метра в этой квартире — почти 8 млн 800 тыс. рублей. По данным аналитического отдела «Этажей», в среднем квадрат на вторичном рынке Тюмени стоит около 104 тыс. рублей. Руководитель федерального пресс-центра компании Иван Камельских пояснил URA.RU, что такая цена — явная ошибка при размещении объявления, и ее исправят в ближайшее время. На момент публикации объявление не изменилось. Ранее агентство рассказало, что гостиницу на трассе Тюмень-Курган можно купить по цене двухкомнатной квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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