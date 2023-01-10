В Тюмени продают квартиру за 12 миллиардов рублей. Фото

11 января 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Средняя цена жилья в Тюмени — 104 тыс. рублей за квадратный метр Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на продажу выставили трехкомнатную квартиру площадью 101 квадратный метр за 12 миллиардов рублей. Объявление появилось на сайте федерального агентства недвижимости «Этажи». Стоимость квартиры сравнима с ценой двух новых самолетов «Boeing-737». При этом такая цена, вероятнее всего, связана с ошибкой. «Продам великолепную квартиру формата 3+ в жилом комплексе „Ария“. Дому присвоен высший класс энергоэффективности. Есть закрытая территория, прогулочная аллея внутри жилого комплекса. Планировка мечты», — говорится в объявлении. Стоимость квадратного метра в этой квартире — почти 8 млн 800 тыс. рублей. По данным аналитического отдела «Этажей», в среднем квадрат на вторичном рынке Тюмени стоит около 104 тыс. рублей. Руководитель федерального пресс-центра компании Иван Камельских пояснил URA.RU, что такая цена — явная ошибка при размещении объявления, и ее исправят в ближайшее время. На момент публикации объявление не изменилось. Ранее агентство рассказало, что гостиницу на трассе Тюмень-Курган можно купить по цене двухкомнатной квартиры. На сайте федерального агентства тюменская квартира — самое дорогое предложение

В Тюмени на продажу выставили трехкомнатную квартиру площадью 101 квадратный метр за 12 миллиардов рублей. Объявление появилось на сайте федерального агентства недвижимости «Этажи». Стоимость квартиры сравнима с ценой двух новых самолетов «Boeing-737». При этом такая цена, вероятнее всего, связана с ошибкой. «Продам великолепную квартиру формата 3+ в жилом комплексе „Ария“. Дому присвоен высший класс энергоэффективности. Есть закрытая территория, прогулочная аллея внутри жилого комплекса. Планировка мечты», — говорится в объявлении. Стоимость квадратного метра в этой квартире — почти 8 млн 800 тыс. рублей. По данным аналитического отдела «Этажей», в среднем квадрат на вторичном рынке Тюмени стоит около 104 тыс. рублей. Руководитель федерального пресс-центра компании Иван Камельских пояснил URA.RU, что такая цена — явная ошибка при размещении объявления, и ее исправят в ближайшее время. На момент публикации объявление не изменилось. Ранее агентство рассказало, что гостиницу на трассе Тюмень-Курган можно купить по цене двухкомнатной квартиры.