Армия России блокировала Соледар, назначен новый командующий ВС РФ: главное к вечеру 11 января

11 января 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Соледар в ДНР можно считать взятым российской армией, заявил Апты Алаудинов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Генштаба России Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск. Армия России заблокировала Соледар с севера и с юга. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 января. Командующим командующий Объединенной группировкой войск РФ был назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Его заместителями стали: главком ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника генштаба Алексей Ким. Об этом сообщили в минобороны.

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и с юга. Сейчас армия России ведет штурмовые бои по опорным пунктам ВСУ. Об этом сообщает Пятый телеканал.

ВСУ потеряли большое количество человек из-за обороны Соледара и Бахмута. Об этом заявил командир «Ахмат» Апти Алаудинов.

Освобождение Соледара имеет политическое и стратегическое значение для России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

ВСУ не могут начать наступление на других направление из-за успехов армии России в Соледаре. Об этом заявил руководитель отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра «Новая геополитика» Игорь Левченко в разговоре с Bloomberg.

Соледар в ДНР можно считать взятым российской армией. Сейчас в городе проходит зачистка от украинских войск. Об этом заявил замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. Также в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Польша передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Великобритания отправит ВСУ танки после обещания Польши направить Украине Leopard, информацию подтвердили в правительстве Великобритании. Об этом сообщает газета Financial Times.

Армия Украины недооценила подготовку российских мобилизованных. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica.

Мобилизационный резерв хорошо показал себя в ходе спецоперации на Украине, но полностью обходится им в ходе полноценных военных действий не получится. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск. Армия России заблокировала Соледар с севера и с юга. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 января.