Курганский губернатор пообщался с кетовскими школьниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пригласил на работу в региональное правительство ученицу новой школы в селе Кетово. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Как передает корреспондент агентства, во время экскурсии Шумков зашел в класс и поинтересовался у школьников «Как дела?». Одна девочка громко ответила, что супер. Глава региона спросил, как ее зовут и в каком классе она учится. «Наш человек! Окончишь школу, к нам на работу пойдешь. Нам такие люди нужны», — улыбнулся губернатор.

Экскурсия для гостей школы прошла после официальной церемонии открытия. Курганским чиновникам и политикам показали учебные классы, новое оборудование, лаборатории. В четырех спортзала дети занимаются гимнастикой, баскетболом, бальными танцами. На территории школы есть стадион. По словам директора департамента образования Андрея Кочерова, сейчас в школе учатся 1078 учеников.

Ранее URA.RU писало, что официальное открытие кетовской школы состоялось 12 января. С этим событием собравшихся поздравил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и пообещал приехать в Курганскую область. Также в церемонии приняли участие сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова, замглавы региона по социальной политике Лариса Кокорина, директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров заместитель председателя Курганской областной думы Евгений Кафеев и глава Кетовского округа Олег Язовских.