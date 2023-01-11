Губернатор Шумков обрадовался отъезду «откровенных дармоедов»

12 января 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков считает, что уехавшие дармоеды не смогут культивировать свои ценности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, отъезд «апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов» приведет к положительным изменениям. Об этом он 12 января написал в своем telegram-канале. «Отъезд апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов предопределяет и постепенное увядание культивируемых ими ценностей, выдаваемых за исключительные достижения демократии. Не сразу, но последовательно притязательные права без обязанностей, приоритет потребления и беспрестанных пошлых развлечений должны уступать место созиданию, труду и чувству долга», — считает Шумков. Ранее Шумков высказывался, что, по его мнению, в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Шумков считает, что ряд правительств досрочно сменятся, а некоторые технологические, финансовые и экономические устои ждут потрясения.

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, отъезд «апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов» приведет к положительным изменениям. Об этом он 12 января написал в своем telegram-канале. «Отъезд апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов предопределяет и постепенное увядание культивируемых ими ценностей, выдаваемых за исключительные достижения демократии. Не сразу, но последовательно притязательные права без обязанностей, приоритет потребления и беспрестанных пошлых развлечений должны уступать место созиданию, труду и чувству долга», — считает Шумков. Ранее Шумков высказывался, что, по его мнению, в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Шумков считает, что ряд правительств досрочно сменятся, а некоторые технологические, финансовые и экономические устои ждут потрясения.