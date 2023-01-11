11 января 2023

Губернатор Шумков обрадовался отъезду «откровенных дармоедов»

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Губернатор Шумков считает, что уехавшие дармоеды не смогут культивировать свои ценности Фото:

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, отъезд «апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов» приведет к положительным изменениям. Об этом он 12 января написал в своем telegram-канале.

«Отъезд апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов предопределяет и постепенное увядание культивируемых ими ценностей, выдаваемых за исключительные достижения демократии. Не сразу, но последовательно притязательные права без обязанностей, приоритет потребления и беспрестанных пошлых развлечений должны уступать место созиданию, труду и чувству долга», — считает Шумков.

Ранее Шумков высказывался, что, по его мнению, в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Шумков считает, что ряд правительств досрочно сменятся, а некоторые технологические, финансовые и экономические устои ждут потрясения.

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По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, отъезд «апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов» приведет к положительным изменениям. Об этом он 12 января написал в своем telegram-канале. «Отъезд апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов предопределяет и постепенное увядание культивируемых ими ценностей, выдаваемых за исключительные достижения демократии. Не сразу, но последовательно притязательные права без обязанностей, приоритет потребления и беспрестанных пошлых развлечений должны уступать место созиданию, труду и чувству долга», — считает Шумков. Ранее Шумков высказывался, что, по его мнению, в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Шумков считает, что ряд правительств досрочно сменятся, а некоторые технологические, финансовые и экономические устои ждут потрясения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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