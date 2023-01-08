Губернатор Шумков предрек глобальные изменения в мире

09 января 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Шумков считает, что через год-два произойдут глобальные изменения в мире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Ближайшие год-два станут ключевыми в формировании нового миропорядка. Изменится очень многое, начиная с досрочной смены ряда правительств, а также сотрясания казавшихся прежде нерушимыми технологических, финансовых и экономических устоев. Под давлением обстоятельств очень многое переструктурируется в новые формы», — написал Шумков. Он также отметил, что нужно либо готовиться ко всему грядущему, либо по привычке уповать на то, что «мы уцелеем, а возможно, даже и преуспеем исключительно «милостью Божией» и «авось вездесущим». Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области Вадим Шумков назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий». По мнению губернатора, это эффективней, чем разные курсы повышения квалификации и обучения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Ближайшие год-два станут ключевыми в формировании нового миропорядка. Изменится очень многое, начиная с досрочной смены ряда правительств, а также сотрясания казавшихся прежде нерушимыми технологических, финансовых и экономических устоев. Под давлением обстоятельств очень многое переструктурируется в новые формы», — написал Шумков. Он также отметил, что нужно либо готовиться ко всему грядущему, либо по привычке уповать на то, что «мы уцелеем, а возможно, даже и преуспеем исключительно «милостью Божией» и «авось вездесущим». Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области Вадим Шумков назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий». По мнению губернатора, это эффективней, чем разные курсы повышения квалификации и обучения.