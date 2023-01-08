08 января 2023

Губернатор Шумков предрек глобальные изменения в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Шумков считает, что через год-два произойдут глобальные изменения в мире Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Ближайшие год-два станут ключевыми в формировании нового миропорядка. Изменится очень многое, начиная с досрочной смены ряда правительств, а также сотрясания казавшихся прежде нерушимыми технологических, финансовых и экономических устоев. Под давлением обстоятельств очень многое переструктурируется в новые формы», — написал Шумков. Он также отметил, что нужно либо готовиться ко всему грядущему, либо по привычке уповать на то, что «мы уцелеем, а возможно, даже и преуспеем исключительно «милостью Божией» и «авось вездесущим».

Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области Вадим Шумков назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий». По мнению губернатора, это эффективней, чем разные курсы повышения квалификации и обучения.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что в ближайшие пару лет мир ждут глобальные изменения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Ближайшие год-два станут ключевыми в формировании нового миропорядка. Изменится очень многое, начиная с досрочной смены ряда правительств, а также сотрясания казавшихся прежде нерушимыми технологических, финансовых и экономических устоев. Под давлением обстоятельств очень многое переструктурируется в новые формы», — написал Шумков. Он также отметил, что нужно либо готовиться ко всему грядущему, либо по привычке уповать на то, что «мы уцелеем, а возможно, даже и преуспеем исключительно «милостью Божией» и «авось вездесущим». Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области Вадим Шумков назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий». По мнению губернатора, это эффективней, чем разные курсы повышения квалификации и обучения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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