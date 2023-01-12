Представители власти Кургана проконтролируют, чтобы сотрудники градообразующих предприятий добирались на автобусах до работы без опозданий. Об этом рассказал директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко.
«Хочу заявить горожанам, в том числе работникам оборонных предприятий, что их транспортная доступность будет сохранена в полном объеме. Мы отрабатываем оперативно, в ручном даже режиме, эти проблемные вопросы. <…> Мы такого не допустим, чтобы работники наших градообразующих предприятий опаздывали на работу, либо у них были какие-то трудности при доставки до рабочего места», — сообщил Коваленко в видео, опубликованном в аккаунтах мэрии в соцсетях.
Он отметил, что представители управления проводили встречи с коллективами, чтобы понять, сколько там есть пассажиров, и на каких маршрутах они ездят. По его словам, будут сдвигаться графики, чтобы даже с пересадкой горожане успевали добраться до рабочего места без опозданий.
С 2023 года в Кургане начали действовать новые автобусные маршруты. При этом, за первую неделю действия реформы курганцы оставили более 500 жалоб, связанных с работой автобусов. По словам перевозчиков, главной проблемой являются неправильно составленные графики, из-за чего предприниматели не могут отказаться от старых маршрутов. Сейчас они ждут от представителей управления удобных графиков.
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Представители власти Кургана проконтролируют, чтобы сотрудники градообразующих предприятий добирались на автобусах до работы без опозданий. Об этом рассказал директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко. «Хочу заявить горожанам, в том числе работникам оборонных предприятий, что их транспортная доступность будет сохранена в полном объеме. Мы отрабатываем оперативно, в ручном даже режиме, эти проблемные вопросы. <…> Мы такого не допустим, чтобы работники наших градообразующих предприятий опаздывали на работу, либо у них были какие-то трудности при доставки до рабочего места», — сообщил Коваленко в видео, опубликованном в аккаунтах мэрии в соцсетях. Он отметил, что представители управления проводили встречи с коллективами, чтобы понять, сколько там есть пассажиров, и на каких маршрутах они ездят. По его словам, будут сдвигаться графики, чтобы даже с пересадкой горожане успевали добраться до рабочего места без опозданий. С 2023 года в Кургане начали действовать новые автобусные маршруты. При этом, за первую неделю действия реформы курганцы оставили более 500 жалоб, связанных с работой автобусов. По словам перевозчиков, главной проблемой являются неправильно составленные графики, из-за чего предприниматели не могут отказаться от старых маршрутов. Сейчас они ждут от представителей управления удобных графиков.