Челябинский депутат Госдумы продлил контракт на службу в Донбассе

Олег Голиков, побывав в Челябинске, вновь вернется на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков продлил на три месяца контракт на службу в зоне СВО на Украине. Об этом он сообщил 16 января.

«Я продлеваю свой контракт добровольца еще на три месяца. Говорю сегодня в первый раз», — сообщил единоросс в эфире «Большой редакции» издательского дома «Гранада Пресс».

Голиков добровольно подал подал заявление о призыве в октябре 2022 года, получив разрешение у руководства Госдумы. Пройдя курс подготовки, он отправился на фронт, получил позывной «Вещий» и попал в батальон «Апостол» и стал заместителем командира взвода. Сейчас он служит в «депутатском» БАРС «Каскад».