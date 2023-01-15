15 января 2023
14 января 2023

Челябинский депутат Госдумы продлил контракт на службу в Донбассе

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Голиков Олег. Челябинск
Олег Голиков, побывав в Челябинске, вновь вернется на фронт Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков продлил на три месяца контракт на службу в зоне СВО на Украине. Об этом он сообщил 16 января.

«Я продлеваю свой контракт добровольца еще на три месяца. Говорю сегодня в первый раз», — сообщил единоросс в эфире «Большой редакции» издательского дома «Гранада Пресс».

Голиков добровольно подал подал заявление о призыве в октябре 2022 года, получив разрешение у руководства Госдумы. Пройдя курс подготовки, он отправился на фронт, получил позывной «Вещий» и попал в батальон «Апостол» и стал заместителем командира взвода. Сейчас он служит в «депутатском» БАРС «Каскад».

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков продлил на три месяца контракт на службу в зоне СВО на Украине. Об этом он сообщил 16 января. «Я продлеваю свой контракт добровольца еще на три месяца. Говорю сегодня в первый раз», — сообщил единоросс в эфире «Большой редакции» издательского дома «Гранада Пресс». Голиков добровольно подал подал заявление о призыве в октябре 2022 года, получив разрешение у руководства Госдумы. Пройдя курс подготовки, он отправился на фронт, получил позывной «Вещий» и попал в батальон «Апостол» и стал заместителем командира взвода. Сейчас он служит в «депутатском» БАРС «Каскад».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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