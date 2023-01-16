Пушилин: ЧВК «Вагнер» проводит «дозачистку» Соледара

17 января 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

«Зачистка» Соледара бойцами ЧВК «Вагенр» близка к завершению. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ проводят дозачистку. И я скажу больше, что в окрестностях Соледара уже есть определенное улучшение позиций», — заявил Денис Пушилин в обращении, опубликованном в своем telegram-канале. О том, что российские военные освободили Соледар, сообщили в Минобороны РФ вечером 12 января. Ранее за город велись ожесточенные бои. За трое суток было уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие в освобождении территории. Спасенные граждане рассказали, что украинские военные применяли в Соледаре запрещенные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Они также сообщили, о колоссальных потерях ВСУ. По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, боевой дух украинских военных упал из-за больших потерь личного состава. Под натиском российских войск украинские военнослужащие убегали из Соледара в панике, оставляя в городе оружие и боеприпасы. Большинство зданий в Соледаре оказались заминированы. РФ с конца февраля участвует в спецоперации по защите Донбасса. По словам лидера страны Владимира Путина, основная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.