16 января 2023

Пушилин: ЧВК «Вагнер» проводит «дозачистку» Соледара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы ЧВК «Вагнер» заканчивают «зачистку» Соледара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Зачистка» Соледара бойцами ЧВК «Вагенр» близка к завершению. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ проводят дозачистку. И я скажу больше, что в окрестностях Соледара уже есть определенное улучшение позиций», — заявил Денис Пушилин в обращении, опубликованном в своем telegram-канале.

О том, что российские военные освободили Соледар, сообщили в Минобороны РФ вечером 12 января. Ранее за город велись ожесточенные бои. За трое суток было уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие в освобождении территории.

Спасенные граждане рассказали, что украинские военные применяли в Соледаре запрещенные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Они также сообщили, о колоссальных потерях ВСУ. По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, боевой дух украинских военных упал из-за больших потерь личного состава. Под натиском российских войск украинские военнослужащие убегали из Соледара в панике, оставляя в городе оружие и боеприпасы. Большинство зданий в Соледаре оказались заминированы.

РФ с конца февраля участвует в спецоперации по защите Донбасса. По словам лидера страны Владимира Путина, основная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Зачистка» Соледара бойцами ЧВК «Вагенр» близка к завершению. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ проводят дозачистку. И я скажу больше, что в окрестностях Соледара уже есть определенное улучшение позиций», — заявил Денис Пушилин в обращении, опубликованном в своем telegram-канале. О том, что российские военные освободили Соледар, сообщили в Минобороны РФ вечером 12 января. Ранее за город велись ожесточенные бои. За трое суток было уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимали непосредственное участие в освобождении территории. Спасенные граждане рассказали, что украинские военные применяли в Соледаре запрещенные боеприпасы для ударов по мирным жителям. Они также сообщили, о колоссальных потерях ВСУ. По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, боевой дух украинских военных упал из-за больших потерь личного состава. Под натиском российских войск украинские военнослужащие убегали из Соледара в панике, оставляя в городе оружие и боеприпасы. Большинство зданий в Соледаре оказались заминированы. РФ с конца февраля участвует в спецоперации по защите Донбасса. По словам лидера страны Владимира Путина, основная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...