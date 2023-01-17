В Курганской области оказалось значительно больше озер, чем считали ранее

Ученые из Санкт-Петербурга насчитали в Курганской области 7 200 озер

18 января 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Курганской области более десятка лет продолжается маловодный период Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Профессор Курганского государственного университета (КГУ) Олег Козлов заявил о том, что в области намного больше озер, чем принято считать. Такую информацию ученый сообщил в интервью для пресс-службы главного университета города. «Общепринятая цифра — около трех тысяч. На самом деле, институт озероведения Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) не так давно сделал анализ снимков Курганской области со спутника и провел реинвентаризацию российских озер. В регионе насчитывается 7 200 озер», — цитирует Козлова пресс-служба КГУ. По словам профессора, по количеству водоемов область обгоняет Республику Карелию, но там они крупнее и глужбе, чем в Курганской области. Самым большим озером принято считать Медвежье, которое занимает площадь в 60 квадратных километров. Козлов также рассказал, что в регионе около 15 озер, которые можно использовать в оздоровительных целях. Ученый заявил, что Курганская область переживает затяжной период маловодья, что длится уже более десяти лет. «Многие озера, особенно, где есть артемия, высохли, поскольку у них обычно небольшая глубина. В некоторых озерах из-за падения уровня воды соленость повысилась настолько, что смысла в зарыблении их пелядью нет», — пояснил Козлов в интервью. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области исследуют местные озера, чтобы увеличить количество рыбы. Студентка КГУ работает над созданием базы данных водоемов по различным биоресурсам. Полных аналогов такого проекта, по словам учащейся госуниверситета, не существует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Профессор Курганского государственного университета (КГУ) Олег Козлов заявил о том, что в области намного больше озер, чем принято считать. Такую информацию ученый сообщил в интервью для пресс-службы главного университета города. «Общепринятая цифра — около трех тысяч. На самом деле, институт озероведения Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) не так давно сделал анализ снимков Курганской области со спутника и провел реинвентаризацию российских озер. В регионе насчитывается 7 200 озер», — цитирует Козлова пресс-служба КГУ. По словам профессора, по количеству водоемов область обгоняет Республику Карелию, но там они крупнее и глужбе, чем в Курганской области. Самым большим озером принято считать Медвежье, которое занимает площадь в 60 квадратных километров. Козлов также рассказал, что в регионе около 15 озер, которые можно использовать в оздоровительных целях. Ученый заявил, что Курганская область переживает затяжной период маловодья, что длится уже более десяти лет. «Многие озера, особенно, где есть артемия, высохли, поскольку у них обычно небольшая глубина. В некоторых озерах из-за падения уровня воды соленость повысилась настолько, что смысла в зарыблении их пелядью нет», — пояснил Козлов в интервью. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области исследуют местные озера, чтобы увеличить количество рыбы. Студентка КГУ работает над созданием базы данных водоемов по различным биоресурсам. Полных аналогов такого проекта, по словам учащейся госуниверситета, не существует.