Минобороны РФ: над регионами РФ за ночь было сбито 39 дронов ВСУ

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Наибольшее количество дронов ВСУ было сбито над Ростовской областью, сообщили в МО РФ
Наибольшее количество дронов ВСУ было сбито над Ростовской областью, сообщили в МО РФ Фото:

В ночь на 27 июня российские средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в telegram-канале ведомства. По данным МО РФ, наибольшее число дронов было сбито над Ростовской областью — 19 аппаратов. Еще 13 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области. Кроме того, силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА над Крымом, а также по одному аппарату — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

В ночь на 26 июня российские системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов было сбито в Курской, Ростовской и Брянской областях, а также в Белгородской, Московской, Крыму, Мордовии и Калужской области. По данным ведомства, угрозы для гражданского населения и разрушений удалось избежать — все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, передает "Ридус".

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В ночь на 27 июня российские средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в telegram-канале ведомства. По данным МО РФ, наибольшее число дронов было сбито над Ростовской областью — 19 аппаратов. Еще 13 беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области. Кроме того, силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА над Крымом, а также по одному аппарату — над Белгородской, Брянской и Самарской областями. В ночь на 26 июня российские системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов было сбито в Курской, Ростовской и Брянской областях, а также в Белгородской, Московской, Крыму, Мордовии и Калужской области. По данным ведомства, угрозы для гражданского населения и разрушений удалось избежать — все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, передает "Ридус".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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