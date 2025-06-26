В РПЦ возмутились изображением полумесяца на храме Василия Блаженного

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Пользователи, обсуждавшие этот инцидент, выразили возмущение
Пользователи, обсуждавшие этот инцидент, выразили возмущение Фото:

В Русской православной церкви (РПЦ) выразили возмущение по поводу изображения полумесяцев на куполах храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Об этом заявил митрополит Леонид.

«И как это понимать!? Послушайте, всему есть предел. И вероятно этот предел мы упустили», — написал митрополит в своем telegram-канале. Информация о появлении изображения храма, на котором кресты были заменены полумесяцами, распространилась накануне. Пользователи, обсуждавшие этот инцидент в сообществе ВКонтакте «Московские мусульмане», выразили возмущение, расценив подобные изменения как призыв к захвату христианских святынь.

Храм Василия Блаженного (собор Покрова Пресвятой Богородицы) был возведен в 1555–1561 годах по указу Ивана Грозного после взятия Казани. В народном сознании храм ассоциируется с победой русского оружия и укреплением православия.

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В Русской православной церкви (РПЦ) выразили возмущение по поводу изображения полумесяцев на куполах храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Об этом заявил митрополит Леонид. «И как это понимать!? Послушайте, всему есть предел. И вероятно этот предел мы упустили», — написал митрополит в своем telegram-канале. Информация о появлении изображения храма, на котором кресты были заменены полумесяцами, распространилась накануне. Пользователи, обсуждавшие этот инцидент в сообществе ВКонтакте «Московские мусульмане», выразили возмущение, расценив подобные изменения как призыв к захвату христианских святынь. Храм Василия Блаженного (собор Покрова Пресвятой Богородицы) был возведен в 1555–1561 годах по указу Ивана Грозного после взятия Казани. В народном сознании храм ассоциируется с победой русского оружия и укреплением православия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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