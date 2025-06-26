26 июня 2025

Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги и жаловался на дефицит госбюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский пожаловался на нехватку денег в госбюджете Украины
Зеленский пожаловался на нехватку денег в госбюджете Украины Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с просьбой о финансовой поддержке в 2026 году из-за сохраняющегося дефицита государственного бюджета. Об этом он рассказал сам.

«Каждый из вас понимает, что [конфликт] создает дефицит бюджета… Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», — сообщил Зеленский, обращаясь к участникам заседания в видеообращении в своем telegram-канале. 

В своем видеообращении президент Украины подчеркнул, что страна сталкивается с серьезными финансовыми трудностями на фоне продолжающегося военного конфликта. Он отметил, что без внешней помощи Киев не сможет обеспечить стабильное финансирование важных государственных программ и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Европейский союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 30,6 миллиарда евро в 2025 году, часть которой будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита ЕС. Согласно опубликованному документу, данную инициативу поддержали 26 из 27 государств-членов союза, в то время как одна страна воздержалась от голосования. Ранее Венгрия неоднократно выражала несогласие с решениями Евросоюза по вопросам, связанным с поддержкой Украины, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с просьбой о финансовой поддержке в 2026 году из-за сохраняющегося дефицита государственного бюджета. Об этом он рассказал сам. «Каждый из вас понимает, что [конфликт] создает дефицит бюджета… Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», — сообщил Зеленский, обращаясь к участникам заседания в видеообращении в своем telegram-канале.  В своем видеообращении президент Украины подчеркнул, что страна сталкивается с серьезными финансовыми трудностями на фоне продолжающегося военного конфликта. Он отметил, что без внешней помощи Киев не сможет обеспечить стабильное финансирование важных государственных программ и выполнение социальных обязательств перед гражданами. Европейский союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 30,6 миллиарда евро в 2025 году, часть которой будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита ЕС. Согласно опубликованному документу, данную инициативу поддержали 26 из 27 государств-членов союза, в то время как одна страна воздержалась от голосования. Ранее Венгрия неоднократно выражала несогласие с решениями Евросоюза по вопросам, связанным с поддержкой Украины, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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