Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги и жаловался на дефицит госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с просьбой о финансовой поддержке в 2026 году из-за сохраняющегося дефицита государственного бюджета. Об этом он рассказал сам.
«Каждый из вас понимает, что [конфликт] создает дефицит бюджета… Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», — сообщил Зеленский, обращаясь к участникам заседания в видеообращении в своем telegram-канале.
В своем видеообращении президент Украины подчеркнул, что страна сталкивается с серьезными финансовыми трудностями на фоне продолжающегося военного конфликта. Он отметил, что без внешней помощи Киев не сможет обеспечить стабильное финансирование важных государственных программ и выполнение социальных обязательств перед гражданами.
Европейский союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 30,6 миллиарда евро в 2025 году, часть которой будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита ЕС. Согласно опубликованному документу, данную инициативу поддержали 26 из 27 государств-членов союза, в то время как одна страна воздержалась от голосования. Ранее Венгрия неоднократно выражала несогласие с решениями Евросоюза по вопросам, связанным с поддержкой Украины, передает «Национальная служба новостей».
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