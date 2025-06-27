Долгосрочный мир между Россией и Украиной возможен только при условии демонтажа нынешнего киевского режима. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мое глубокое убеждение, основанное на доскональном знании ситуации, что мир возможен только в случае демонтажа того режима, который там находится», — заявил Рогов РИА Новости. По его словам, важно дать возможность населению высказаться по таким вопросам, как мобилизация, вероисповедание, языковая политика и внешнеполитические отношения.
Рогов также отметил, что население Украины испытывает усталость и страх, и в случае проведения честных и прозрачных выборов результаты могли бы сильно огорчить Запад. «Они это прекрасно понимают, поэтому идет чисто технология запугивания, морального и физического террора», — добавил он.
Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук также заявлял, что основным препятствием для мирных переговоров между Россией и Украиной является неспособность киевских властей контролировать ситуацию в стране и использование запугивания как инструмента политической борьбы. По его словам, давление на инакомыслящих и угрозы участникам переговоров со стороны радикальных группировок осложняют возможность диалога между сторонами.
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