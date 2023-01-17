Курганского бойца из зоны СВО растрогал стих писательницы с Кавказа. Скрин

18 января 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана растрогался после прочтения стиха, который ему посвятили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Кургана с позывным «Шор» растрогался после прочтения стихотворения, которое в честь него написала писательница с Северного Кавказа. О своих эмоциях боец поделился с корреспондентом URA.RU. «Стих написан так, словно автор находился рядом со мной, там в зоне спецоперации. Я очень сильно тронут. После таких строк осознаешь для чего ты находишься на фронте. На душе становится тепло», — сказал боец. В стихотворении писательница Надежда Белугина-Подюжская, которая проживает на Кавказе, написала о том, как военный из Кургана с позывным «Шор» помог выбраться из-под обстрелов бабушке в зоне спецоперации на Украине. «Русский парень с Кургана. Веселый. С позывным удивительным — „Шор“. Проверяет в разрушенных селах… Окликая, старушку нашел.<…> Дальше бабушку вез на мопеде. Так до пункта вдвоем добрались. Шел не зря он сюда на рассвете. А цена — есть спасенная жизнь», — написала поэтесса. О том, что курганский боец спас бабушку 93 лет, вывезя ее на мопеде из Большой Камышевахи Харьковской области, URA.RU писало ранее. Также ранее сообщалось о том, что военкор RT Семен Пегов посвятил стих разведчику из Кургана с позывным «Богомоз». Специальная военная операция началась на территории Украины 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что ее главной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ. Писательница Надежда Белугина-Подюжская посвятила стих курганскому бойцу Скрин: сайт stihi.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий из Кургана с позывным «Шор» растрогался после прочтения стихотворения, которое в честь него написала писательница с Северного Кавказа. О своих эмоциях боец поделился с корреспондентом URA.RU. «Стих написан так, словно автор находился рядом со мной, там в зоне спецоперации. Я очень сильно тронут. После таких строк осознаешь для чего ты находишься на фронте. На душе становится тепло», — сказал боец. В стихотворении писательница Надежда Белугина-Подюжская, которая проживает на Кавказе, написала о том, как военный из Кургана с позывным «Шор» помог выбраться из-под обстрелов бабушке в зоне спецоперации на Украине. «Русский парень с Кургана. Веселый. С позывным удивительным — „Шор“. Проверяет в разрушенных селах… Окликая, старушку нашел.<…> Дальше бабушку вез на мопеде. Так до пункта вдвоем добрались. Шел не зря он сюда на рассвете. А цена — есть спасенная жизнь», — написала поэтесса. О том, что курганский боец спас бабушку 93 лет, вывезя ее на мопеде из Большой Камышевахи Харьковской области, URA.RU писало ранее. Также ранее сообщалось о том, что военкор RT Семен Пегов посвятил стих разведчику из Кургана с позывным «Богомоз». Специальная военная операция началась на территории Украины 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что ее главной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.