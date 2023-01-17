Жителей ЯНАО, ожидающих пассажиров в аэропорту, выгоняют на мороз

Жители Надыма вынуждены встречать прибывших пассажиров на улице Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались, что их во время ожидания пассажиров выгоняют из аэропорта на мороз. Как написала анонимно местная жительница в соцсети «ВКонтакте», прибывающих пассажиров приходится ждать на улице.

«Что за бардак у нас в аэропорту? Где люди должны ждать, когда люди прилетят с другого города? Я сегодня сидела в помещении, где получают багаж. Оттуда меня выгнали. И я осталась на улице. Все другие здания были закрыты. Что за беспредел? Мы должны дожидаться наших родных людей на улице. Мы проживаем не в теплом климате. И еще рабочих людей у кого можно спросить, где можно погреться тоже не нашла», — сообщил автор.

В комментариях многие согласились с автором отмечая, что такая проблема существует уже давно. «Согласна, как было в мои 6 лет, так и осталось! Многие люди ждут самолет, а бывают и задержки, куда людям то деваться встречающим?» — добавила Галина Великая. «Сначала пройти нужно в это основное здание, когда люди на улице в мороз стоят ждут очередь», — подчеркнула Людмила Лебедева.

Агентство направило запрос в аэропорт Надыма. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что людям приходится стоять в очереди в мороз в 40-градусный мороз. Тогда люди предположили, что очереди возникли из-за большого количества вахтовиков.