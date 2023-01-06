Люди ждут своей очереди на улице в 40-градусный мороз Фото: Анна Майорова © URA.RU

В аэропорту Надыма (ЯНАО) людям приходится стоять в очереди на морозе. Соответствующий пост опубликован в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

«Надымский аэропорт выше всяких похвал. Бешеный пассажиропоток, с которым не справятся лучшие аэропорты мира. На улице -42, стоим ждем очереди, чтобы войти в тепло», — написал анонимный автор.

В комментариях пользователи предположили, что очереди возникли из-за вахтовиков. «Тоже попадали на такую очередь, когда у вахтовиков с Бованов или откуда-то там была дозаправка в Надыме. Но нас легко пропускали вперед, т. к. понимали, что нам нужно еще успеть зарегистрироваться на свой рейс», — написала Айсылу Аглетдинова. Пользователи предположили, что нужно разделить время отправления вахтовиков и других пассажиров. «Да, это жесть с нашим аэропортом. Придумывать надо что-то, люди мерзнут», — добавил пользователь Severok Severok. Жительница Ямала Ольга Чиркова поделилась, что после прилета пассажиров отправили в зал ожидания. «Пришлось по морозу с чемоданами идти, хорошо хоть такой очереди не было. Ни в одном аэропорту с подобным не встречались», — добавила она. Часть пользователей однако высказалась, что безопасность превыше всего. «Когда пассажиров много, куда предлагаете всем заходить? Без проверки всех подряд запускать?» — написала Каролина Анатольевна.

В аэропорт Надыма URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Салехарда после поста в социальной сети о нарушении санитарных и эпидемиологических норм началась проверка. При выявлении случаев нарушений закона к оператору аэропорта могут быть применены меры прокурорского реагирования.

Люди стоят в очереди на морозе «Злой и добрый надымчанин», «ВКонтакте»

Пользователи предположили, что очереди возникли из-за вахтовиков «Злой и добрый надымчанин», «ВКонтакте»