Тюменец из ревности до смерти забил деревянным бруском друга жены

Житель Ишима вернулся домой поздно ночью и обнаружил у себя в гостях друга сожительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ишима (Тюменская область) из ревности до смерти забил деревянным бруском друга своей сожительницы. Об этом сообщает telegram-канал регионального СК. Там уточнили, что тюменец нанес потерпевшему не менее 15 ударов, от чего мужчина скончался на месте.

По версии следствия, в ночь на 12 ноября 2022 года 33-летний обвиняемый, после ссоры с сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и увидел на кухне спящего постороннего, но хорошо знакомого ему мужчину. Женщина спала в соседней комнате. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений на почве ревности мужчина взял деревянный брусок и нанес им не менее 15 ударов по голове и телу 30-летнему потерпевшему», — сообщает региональное управление СК по Тюменской области в своем telegram-канале.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан силовиками. Расследование уголовного дела завершено. Материалы были переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.