18 января 2023

Тюменец из ревности до смерти забил деревянным бруском друга жены

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Житель Ишима вернулся домой поздно ночью и обнаружил у себя в гостях друга сожительницы Фото:

Житель Ишима (Тюменская область) из ревности до смерти забил деревянным бруском друга своей сожительницы. Об этом сообщает telegram-канал регионального СК. Там уточнили, что тюменец нанес потерпевшему не менее 15 ударов, от чего мужчина скончался на месте.

По версии следствия, в ночь на 12 ноября 2022 года 33-летний обвиняемый, после ссоры с сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и увидел на кухне спящего постороннего, но хорошо знакомого ему мужчину. Женщина спала в соседней комнате. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений на почве ревности мужчина взял деревянный брусок и нанес им не менее 15 ударов по голове и телу 30-летнему потерпевшему», — сообщает региональное управление СК по Тюменской области в своем telegram-канале.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан силовиками. Расследование уголовного дела завершено. Материалы были переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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Житель Ишима (Тюменская область) из ревности до смерти забил деревянным бруском друга своей сожительницы. Об этом сообщает telegram-канал регионального СК. Там уточнили, что тюменец нанес потерпевшему не менее 15 ударов, от чего мужчина скончался на месте. По версии следствия, в ночь на 12 ноября 2022 года 33-летний обвиняемый, после ссоры с сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и увидел на кухне спящего постороннего, но хорошо знакомого ему мужчину. Женщина спала в соседней комнате. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений на почве ревности мужчина взял деревянный брусок и нанес им не менее 15 ударов по голове и телу 30-летнему потерпевшему», — сообщает региональное управление СК по Тюменской области в своем telegram-канале. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан силовиками. Расследование уголовного дела завершено. Материалы были переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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