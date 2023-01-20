20 января 2023
19 января 2023

Дорожные службы Нового Уренгоя переведены на усиленный режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, уборка снега, снегоуборочная техника, уборка двора, снежная зима
На линию выведено 73 единицы дорожной техники Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сильного снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале муниципалитета.

«Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Сегодня в день на линию выведено 73 единицы дорожной техники, 108 человек. Очистка ведется в южной и северной частях города», — говорится в сообщении. Главная задача — это расчистка основных магистралей и проездов для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 20 января из-за погоды закрыли зимнюю дорогу Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале. По данным интерактивной карты зимних автодорог ЯНАО, движение было ограничено с 21:00.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сильного снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале муниципалитета. «Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Сегодня в день на линию выведено 73 единицы дорожной техники, 108 человек. Очистка ведется в южной и северной частях города», — говорится в сообщении. Главная задача — это расчистка основных магистралей и проездов для обеспечения безопасности пешеходов и водителей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 20 января из-за погоды закрыли зимнюю дорогу Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале. По данным интерактивной карты зимних автодорог ЯНАО, движение было ограничено с 21:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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