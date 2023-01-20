Дорожные службы Нового Уренгоя переведены на усиленный режим работы

На линию выведено 73 единицы дорожной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сильного снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале муниципалитета.

«Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Сегодня в день на линию выведено 73 единицы дорожной техники, 108 человек. Очистка ведется в южной и северной частях города», — говорится в сообщении. Главная задача — это расчистка основных магистралей и проездов для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 20 января из-за погоды закрыли зимнюю дорогу Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале. По данным интерактивной карты зимних автодорог ЯНАО, движение было ограничено с 21:00.