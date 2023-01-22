В Кургане скончался тренер футбольных команд

23 января 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Футбольный тренер Алексеев умер 22 января на 72-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Футбольный тренер детско-юношеской спортивной школы №3 города Кургана Александр Алексеев ушел из жизни в 71 год. Об этом сообщает администрация школы в соцсети «ВКонтакте». «Коллектив „ДЮСШ № 3“ с прискорбием сообщает, что 22 января 2023 года скончался тренер-преподаватель Александр Алексеев», —указано в посте. По данным школы, Алексеев умер в возрасте 71 года. О дате и месте прощания информации пока нет. В период с 1974 по 1991 годы Алексеев играл за футбольные команды Курганской области. С 1998 года он работал тренером-преподавателем у юных футболистов. Под его руководством в 2004 году команда 14-летних спортсменов заняла первое место на первенстве Уральского Федерального округа в Челябинске. Футбольный тренер Александр Алексеев ушел из жизни 22 января Фото: ДЮСШ №3 в соцсети «ВКонтатке»

Футбольный тренер детско-юношеской спортивной школы №3 города Кургана Александр Алексеев ушел из жизни в 71 год. Об этом сообщает администрация школы в соцсети «ВКонтакте». «Коллектив „ДЮСШ № 3“ с прискорбием сообщает, что 22 января 2023 года скончался тренер-преподаватель Александр Алексеев», —указано в посте. По данным школы, Алексеев умер в возрасте 71 года. О дате и месте прощания информации пока нет. В период с 1974 по 1991 годы Алексеев играл за футбольные команды Курганской области. С 1998 года он работал тренером-преподавателем у юных футболистов. Под его руководством в 2004 году команда 14-летних спортсменов заняла первое место на первенстве Уральского Федерального округа в Челябинске.