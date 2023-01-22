22 января 2023
21 января 2023

В Кургане скончался тренер футбольных команд

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Футбольный тренер Алексеев умер 22 января на 72-м году жизни Фото:

Футбольный тренер детско-юношеской спортивной школы №3 города Кургана Александр Алексеев ушел из жизни в 71 год. Об этом сообщает администрация школы в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив „ДЮСШ № 3“ с прискорбием сообщает, что 22 января 2023 года скончался тренер-преподаватель Александр Алексеев», —указано в посте. По данным школы, Алексеев умер в возрасте 71 года. О дате и месте прощания информации пока нет.

В период с 1974 по 1991 годы Алексеев играл за футбольные команды Курганской области. С 1998 года он работал тренером-преподавателем у юных футболистов. Под его руководством в 2004 году команда 14-летних спортсменов заняла первое место на первенстве Уральского Федерального округа в Челябинске.

Футбольный тренер Александр Алексеев ушел из жизни 22 января
Фото:

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Футбольный тренер детско-юношеской спортивной школы №3 города Кургана Александр Алексеев ушел из жизни в 71 год. Об этом сообщает администрация школы в соцсети «ВКонтакте». «Коллектив „ДЮСШ № 3“ с прискорбием сообщает, что 22 января 2023 года скончался тренер-преподаватель Александр Алексеев», —указано в посте. По данным школы, Алексеев умер в возрасте 71 года. О дате и месте прощания информации пока нет. В период с 1974 по 1991 годы Алексеев играл за футбольные команды Курганской области. С 1998 года он работал тренером-преподавателем у юных футболистов. Под его руководством в 2004 году команда 14-летних спортсменов заняла первое место на первенстве Уральского Федерального округа в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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