22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Из аптек Нового Уренгоя пропал популярный препарат для лечения гайморита «Синуфорте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, противовирусные средства
Жители Нового Уренгоя не могут найти в аптеках «Синуфорте» Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из аптек пропал популярный препарат, который используют для лечения гайморита «Синуфорте». Как рассказали URA.RU читатели агентства, столкнувшиеся с проблемой, хороший аналог найти сложно.

«Нигде не могу купить „Синуфорте“ в Новом Уренгое. Готова даже выкупить у кого-то. Помогает только этот препарат, а его нигде нет», — рассказала жительница города Александра.

Агентство проверило местные аптеки. На сайте «Аптека от склада» препарат временно отсутствует. На сайте аптеки «Бережная» лекарства также не оказалось в наличии.

Как рассказал URA. RU фармацевт, это связано с импортом. «Этот препарат производят в Испании. Поэтому его сейчас сложно найти в аптеках. Когда он будет в наличии, сказать сложно», — прокомментировал специалист.

Ранее сообщалось, что из аптек пропало лекарство для младенцев. Жительницы Ноябрьска не могли найти суспензию препарата «Азитромицин».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из аптек пропал популярный препарат, который используют для лечения гайморита «Синуфорте». Как рассказали URA.RU читатели агентства, столкнувшиеся с проблемой, хороший аналог найти сложно. «Нигде не могу купить „Синуфорте“ в Новом Уренгое. Готова даже выкупить у кого-то. Помогает только этот препарат, а его нигде нет», — рассказала жительница города Александра. Агентство проверило местные аптеки. На сайте «Аптека от склада» препарат временно отсутствует. На сайте аптеки «Бережная» лекарства также не оказалось в наличии. Как рассказал URA. RU фармацевт, это связано с импортом. «Этот препарат производят в Испании. Поэтому его сейчас сложно найти в аптеках. Когда он будет в наличии, сказать сложно», — прокомментировал специалист. Ранее сообщалось, что из аптек пропало лекарство для младенцев. Жительницы Ноябрьска не могли найти суспензию препарата «Азитромицин».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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