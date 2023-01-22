Из аптек Нового Уренгоя пропал популярный препарат для лечения гайморита «Синуфорте»

Жители Нового Уренгоя не могут найти в аптеках «Синуфорте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) из аптек пропал популярный препарат, который используют для лечения гайморита «Синуфорте». Как рассказали URA.RU читатели агентства, столкнувшиеся с проблемой, хороший аналог найти сложно.

«Нигде не могу купить „Синуфорте“ в Новом Уренгое. Готова даже выкупить у кого-то. Помогает только этот препарат, а его нигде нет», — рассказала жительница города Александра.

Агентство проверило местные аптеки. На сайте «Аптека от склада» препарат временно отсутствует. На сайте аптеки «Бережная» лекарства также не оказалось в наличии.

Как рассказал URA. RU фармацевт, это связано с импортом. «Этот препарат производят в Испании. Поэтому его сейчас сложно найти в аптеках. Когда он будет в наличии, сказать сложно», — прокомментировал специалист.

Ранее сообщалось, что из аптек пропало лекарство для младенцев. Жительницы Ноябрьска не могли найти суспензию препарата «Азитромицин».