22 января 2023
21 января 2023

В Тюмени попавшим в жесткое ДТП медикам помогла другая бригада скорой помощи. Видео

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Бригада скорой помощи попала в аварию по пути на вызов Фото:

В Тюмени бригада скорой помощи попала в ДТП, в результате чего машина опрокинулась и медики не смогли приехать на вызов к пациенту. На помощь им пришли проезжавшие рядом коллеги, которые оказали помощь пострадавшим. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«В 19:30 на срочный вызов к пациенту с острым коронарным синдромом направлялась врачебная бригада скорой медицинской помощи и попала в ДТП. На помощь пришла проезжавшая в этот момент другая бригада медиков», — сообщили изданию «Вслух.Ру» в региональном депздраве.

Там также уточнили, что в ДТП пострадали врач и фельдшер. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сейчас они направлены на амбулаторное лечение. Пациенту с коронарным синдромом отправили другую бригаду для экстренной помощи.

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В Тюмени бригада скорой помощи попала в ДТП, в результате чего машина опрокинулась и медики не смогли приехать на вызов к пациенту. На помощь им пришли проезжавшие рядом коллеги, которые оказали помощь пострадавшим. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «В 19:30 на срочный вызов к пациенту с острым коронарным синдромом направлялась врачебная бригада скорой медицинской помощи и попала в ДТП. На помощь пришла проезжавшая в этот момент другая бригада медиков», — сообщили изданию «Вслух.Ру» в региональном депздраве. Там также уточнили, что в ДТП пострадали врач и фельдшер. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сейчас они направлены на амбулаторное лечение. Пациенту с коронарным синдромом отправили другую бригаду для экстренной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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