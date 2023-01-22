В Тюмени попавшим в жесткое ДТП медикам помогла другая бригада скорой помощи. Видео

23 января 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Бригада скорой помощи попала в аварию по пути на вызов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени бригада скорой помощи попала в ДТП, в результате чего машина опрокинулась и медики не смогли приехать на вызов к пациенту. На помощь им пришли проезжавшие рядом коллеги, которые оказали помощь пострадавшим. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «В 19:30 на срочный вызов к пациенту с острым коронарным синдромом направлялась врачебная бригада скорой медицинской помощи и попала в ДТП. На помощь пришла проезжавшая в этот момент другая бригада медиков», — сообщили изданию «Вслух.Ру» в региональном депздраве. Там также уточнили, что в ДТП пострадали врач и фельдшер. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сейчас они направлены на амбулаторное лечение. Пациенту с коронарным синдромом отправили другую бригаду для экстренной помощи.

В Тюмени бригада скорой помощи попала в ДТП, в результате чего машина опрокинулась и медики не смогли приехать на вызов к пациенту. На помощь им пришли проезжавшие рядом коллеги, которые оказали помощь пострадавшим. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «В 19:30 на срочный вызов к пациенту с острым коронарным синдромом направлялась врачебная бригада скорой медицинской помощи и попала в ДТП. На помощь пришла проезжавшая в этот момент другая бригада медиков», — сообщили изданию «Вслух.Ру» в региональном депздраве. Там также уточнили, что в ДТП пострадали врач и фельдшер. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сейчас они направлены на амбулаторное лечение. Пациенту с коронарным синдромом отправили другую бригаду для экстренной помощи.