Пьяный житель ЯНАО избил полицейского в общественном месте

Жителя села Гыда тазовского района ЯНАО накажут за избиение полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает окружное управление СКР, мужчина в общественном месте ударил участкового по голове.
«По данным следствия, 16 января 2023 года в селе Гыда Тазовского района в ночное время 20-летний местный житель, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями участкового уполномоченного полиции, пресекавшего административное правонарушение, нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы», — сказано в сообщении.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении сотрудника полиции. Его могут лишить свободы сроком до 5 лет.
Ранее сообщалось, что житель Муравленко заплатит 50 тысяч рублей штрафа за избиение правоохранителей. Мужчина также напал на представителей органов власти в пьяном состоянии.
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