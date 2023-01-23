Пьяный житель ЯНАО избил полицейского в общественном месте

24 января 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за избиения полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя села Гыда тазовского района ЯНАО накажут за избиение полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает окружное управление СКР, мужчина в общественном месте ударил участкового по голове. «По данным следствия, 16 января 2023 года в селе Гыда Тазовского района в ночное время 20-летний местный житель, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями участкового уполномоченного полиции, пресекавшего административное правонарушение, нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы», — сказано в сообщении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении сотрудника полиции. Его могут лишить свободы сроком до 5 лет. Ранее сообщалось, что житель Муравленко заплатит 50 тысяч рублей штрафа за избиение правоохранителей. Мужчина также напал на представителей органов власти в пьяном состоянии.

Жителя села Гыда тазовского района ЯНАО накажут за избиение полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает окружное управление СКР, мужчина в общественном месте ударил участкового по голове. «По данным следствия, 16 января 2023 года в селе Гыда Тазовского района в ночное время 20-летний местный житель, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями участкового уполномоченного полиции, пресекавшего административное правонарушение, нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы», — сказано в сообщении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении сотрудника полиции. Его могут лишить свободы сроком до 5 лет. Ранее сообщалось, что житель Муравленко заплатит 50 тысяч рублей штрафа за избиение правоохранителей. Мужчина также напал на представителей органов власти в пьяном состоянии.