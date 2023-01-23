В Тюмени осудили создателя финансовой пирамиды, укравшего миллионы

24 января 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

В Тюмени осужден мошенник, укравший десятки миллионов с помощью финансовой пирамиды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ленинский районный суд наказал 31-летнего Александра Карпова за похищение 61 млн рублей. Он обманывал граждан, рекламируя с помощью СМИ свою финансовую пирамиду. Информация об этом размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «В ноябре 2015 года, являясь генеральным директором ООО „Резана-Финанс“ (г. Пенза) с целью хищения денежных средств у населения открыл офис компании в г. Тюмени. В 2016—2018 годах он развернул в средствах массовой информации активную рекламу о привлечении денежных средств граждан под проценты существенно выше банковских (3 — 4% ежемесячно). Компания работала по принципу финансовой пирамиды» — сообщает пресс-служба. От действий мошенника пострадали 157 человек. Всего Карпов похитил более 61 млн рублей. Мужчина приговорен к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Суд также взыскал с Карпова все похищенные средства. Ранее URA.RU сообщало о том, как сотни тюменцев вложились в проект, похожий на клон МММ. Почти 300 жителей вложили деньги в сомнительную структуру.

Ленинский районный суд наказал 31-летнего Александра Карпова за похищение 61 млн рублей. Он обманывал граждан, рекламируя с помощью СМИ свою финансовую пирамиду. Информация об этом размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «В ноябре 2015 года, являясь генеральным директором ООО „Резана-Финанс“ (г. Пенза) с целью хищения денежных средств у населения открыл офис компании в г. Тюмени. В 2016—2018 годах он развернул в средствах массовой информации активную рекламу о привлечении денежных средств граждан под проценты существенно выше банковских (3 — 4% ежемесячно). Компания работала по принципу финансовой пирамиды» — сообщает пресс-служба. От действий мошенника пострадали 157 человек. Всего Карпов похитил более 61 млн рублей. Мужчина приговорен к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Суд также взыскал с Карпова все похищенные средства. Ранее URA.RU сообщало о том, как сотни тюменцев вложились в проект, похожий на клон МММ. Почти 300 жителей вложили деньги в сомнительную структуру.