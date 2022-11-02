Сотни тюменцев вложились в проект, похожий на клон МММ

В Тюмени начала работать компания, похожая на финансовую пирамиду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени опасаются пострадать от деятельности компании, которая имеет признаки финансовой пирамиды по типу МММ и привлекает все больше сторонников в столице области. Об этом URA.RU сообщили граждане, которых приглашали воспользоваться услугами компании. По их словам, заработать легкие деньги решились уже порядка 300 тюменцев.

«Минимальный взнос составляет 20 тысяч рублей, за эти деньги тебе позволяют начать привлекать других сторонников. А в дальнейшем — зарабатывать на них, получая с их выплат проценты. Все признаки финансовой пирамиды налицо, эдакий клон МММ. Но прямо об этом никто, конечно, не говорит», — делится тюменец, которому предлагали внести вклад и сотрудничать с компанией.

Тюменские кураторы ежедневно встречаются с жителями, рассказывая о работе организации. В чатах со вкладчиками они регулярно рассказывают о том, как благоприятно изменилась их жизнь после вхождения в структуру.

Источник URA.RU в правоохранительных органах пояснил, чем подобное сотрудничество может обернуться для тюменцев. По его словам, доказать какие-либо мошеннические действия в данном случае проблематично.

«Это не столько финансовая пирамида, сколько некий сетевой маркетинг, только очень дорогой. Скорее всего, с клиентами заключают договор на услуги, где все юридически „чисто“ прописано. При этом если человека обманут, и он обратится с заявлением, помочь ему будет сложно, так как разбирательство будет лежать в сфере гражданско-правовых отношений. То есть через суд», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в областную прокуратуру. Мы попросили рассказать, поступали ли от тюменцев жалобы на деятельность компании. Ответ ожидается.