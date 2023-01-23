В ЯНАО IT-технологии помогли силовикам в 2022 году раскрыть больше преступлений

24 января 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В прошлом году на Ямале уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений по всем направлениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Благодаря использованию IT-технологий правоохранителям в ЯНАО за прошедший год удалось раскрыть большую часть преступлений. Сейчас регион находится на 11 месте по раскрытию киберпреступлений, сообщили в окружном правительстве по итогам заседания итоговой коллегии ямальской полиции. «В прошлом году на Ямале уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений по всем направлениям. Так, почти на треть сократилось число совершенных подростками тяжких и особо тяжких преступлений. На 96,4% выросла раскрываемость преступлений с использованием IT-технологий. На данный момент регион занимает 11 место в стране по раскрытию киберпреступлений», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил эффективную работу силовиков. Важной задачей перед властями региона является усиление работы системы видеонаблюдения. Всего в округе функционирует 2200 камер фотовидеофиксации. Ранее сообщалось, что в 2022 году уровень преступности снизился в сравнении с 2021 годом. При этом ЯНАО занимал 22 позицию рейтинга из 85 регионов по количеству тяжких преступлений.

Благодаря использованию IT-технологий правоохранителям в ЯНАО за прошедший год удалось раскрыть большую часть преступлений. Сейчас регион находится на 11 месте по раскрытию киберпреступлений, сообщили в окружном правительстве по итогам заседания итоговой коллегии ямальской полиции. «В прошлом году на Ямале уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений по всем направлениям. Так, почти на треть сократилось число совершенных подростками тяжких и особо тяжких преступлений. На 96,4% выросла раскрываемость преступлений с использованием IT-технологий. На данный момент регион занимает 11 место в стране по раскрытию киберпреступлений», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил эффективную работу силовиков. Важной задачей перед властями региона является усиление работы системы видеонаблюдения. Всего в округе функционирует 2200 камер фотовидеофиксации. Ранее сообщалось, что в 2022 году уровень преступности снизился в сравнении с 2021 годом. При этом ЯНАО занимал 22 позицию рейтинга из 85 регионов по количеству тяжких преступлений.