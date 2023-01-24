В центре Кургана построят новый фитнес-центр

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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, тренажерный зал, спорт, фитнес, спортзал, беговая дорожка, зож, бег
Новый фитнес-центре построят в районе Центрального стадиона Фото:

В Кургане в районе Центрального стадиона появится новый фитнес-центр. Разрешение на строительство объекта опубликовано на сайте администрации города.

«Застройщик: физическое лицо. Разрешение на строительство фитнес-центра в районе пересечения ул. Советская и ул. Кравченко в городе Кургане», — говорится в документе мэрии. Согласно кадастровой карте, площадь для строительства здания 180 квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что власти Кургана выдали разрешение на строительство автосервиса в Заозерном районе города. Застройщиком выступит тюменская компания занимающаяся охотой. Также URA.RU писало о том, что в районе проспекта Маршала Голикова — улицы Илизарова в Кургане появится новый торговый центр. По данным Росреестра, его площадь равна около 15 тысячам квадратных метров. Челябинский застройщик в этом же районе города займется малоэтажной застройкой.

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В Кургане в районе Центрального стадиона появится новый фитнес-центр. Разрешение на строительство объекта опубликовано на сайте администрации города. «Застройщик: физическое лицо. Разрешение на строительство фитнес-центра в районе пересечения ул. Советская и ул. Кравченко в городе Кургане», — говорится в документе мэрии. Согласно кадастровой карте, площадь для строительства здания 180 квадратных метров. Ранее сообщалось о том, что власти Кургана выдали разрешение на строительство автосервиса в Заозерном районе города. Застройщиком выступит тюменская компания занимающаяся охотой. Также URA.RU писало о том, что в районе проспекта Маршала Голикова — улицы Илизарова в Кургане появится новый торговый центр. По данным Росреестра, его площадь равна около 15 тысячам квадратных метров. Челябинский застройщик в этом же районе города займется малоэтажной застройкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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