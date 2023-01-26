ЧВК «Вагнер» запускает рекламу на главном автовокзале Перми

27 января 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут увидеть ролики с призывом вступить в ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК) начинает новую рекламную кампанию в Перми. Об этом URA.RU рассказал сотрудник пермского представительства компании. По его словам, ролики о наборе кандидатов в ЧВК «Вагнер» уже транслируются на мониторах в общественном транспорте, в ближайшее время реклама появится и на центральном автовокзале Перми. «Реклама о наборе в компанию транслируется на восьми городских и пригородных маршрутах, в том числе, в автобусах, следующих из Перми в город Краснокамск, поселки Гамово, Горный, и Кодратово. В начале следующей недели реклама появится на центральном автовокзале Перми и автостанции в Кунгуре», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер». Он добавил, что интерес к частной военной компании «значительно вырос» на фоне штурма «вагнеровцами» Соледара: «после взятия Соледара — шквал звонков от желающих [вступить в ЧВК]». Впервые реклама компании появилась в Перми осенью 2022 года на билбордах, установленных на центральных улицах города. После этого вступить в ЧВК «Вагнер» пожелали десятки пермяков. Ранее компания разместила объявления о наборе пермяков, имеющих гражданские специальности: водителей, бульдозеристов, экскаваторщиков. Бойцы частной военной компании принимали непосредственное участие во взятии Соледара. Украинское командование отметило уникальную тактику, которую применяет ЧВК при штурме населенных пунктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК) начинает новую рекламную кампанию в Перми. Об этом URA.RU рассказал сотрудник пермского представительства компании. По его словам, ролики о наборе кандидатов в ЧВК «Вагнер» уже транслируются на мониторах в общественном транспорте, в ближайшее время реклама появится и на центральном автовокзале Перми. «Реклама о наборе в компанию транслируется на восьми городских и пригородных маршрутах, в том числе, в автобусах, следующих из Перми в город Краснокамск, поселки Гамово, Горный, и Кодратово. В начале следующей недели реклама появится на центральном автовокзале Перми и автостанции в Кунгуре», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер». Он добавил, что интерес к частной военной компании «значительно вырос» на фоне штурма «вагнеровцами» Соледара: «после взятия Соледара — шквал звонков от желающих [вступить в ЧВК]». Впервые реклама компании появилась в Перми осенью 2022 года на билбордах, установленных на центральных улицах города. После этого вступить в ЧВК «Вагнер» пожелали десятки пермяков. Ранее компания разместила объявления о наборе пермяков, имеющих гражданские специальности: водителей, бульдозеристов, экскаваторщиков. Бойцы частной военной компании принимали непосредственное участие во взятии Соледара. Украинское командование отметило уникальную тактику, которую применяет ЧВК при штурме населенных пунктов.