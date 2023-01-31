В Курганской области директор муниципального предприятия 11 лет воровал деньги у своей компании

01 февраля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Директора Шатровского МУПа подозревают в хищении более миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директора муниципального предприятия в Шатровском округе обвиняют в том, что он воспользовался своим служебным положением, чтобы похитить средства организации. Об этом говорится на сайте следственного комитета РФ по Курганской области. «С 2011 по 2022 годы обвиняемый вносил в табеля рабочего времени ложные данные о якобы сверхурочных работах на предприятии, работе в выходные, нерабочие и праздничные дни, чтобы получить за них оплату», — указано в сообщении. Всего за указанный период подозреваемый незаконно присвоил 1 млн 300 тысяч рублей. Это нарушение выявили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Во время следствия на дорогостоящее имущество обвиняемого наложен арест, чтобы возместить присвоенные им средства. Сейчас уголовное расследование завершено. Дело направлено в суд. До этого URA.RU писало, что бывшему главе города Щучья Владимиру Тимахину изменили приговор. Ранее в 2021 году его приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и присвоении денег. Ему назначили три года лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Наказание считается условным с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.

Директора муниципального предприятия в Шатровском округе обвиняют в том, что он воспользовался своим служебным положением, чтобы похитить средства организации. Об этом говорится на сайте следственного комитета РФ по Курганской области. «С 2011 по 2022 годы обвиняемый вносил в табеля рабочего времени ложные данные о якобы сверхурочных работах на предприятии, работе в выходные, нерабочие и праздничные дни, чтобы получить за них оплату», — указано в сообщении. Всего за указанный период подозреваемый незаконно присвоил 1 млн 300 тысяч рублей. Это нарушение выявили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Во время следствия на дорогостоящее имущество обвиняемого наложен арест, чтобы возместить присвоенные им средства. Сейчас уголовное расследование завершено. Дело направлено в суд. До этого URA.RU писало, что бывшему главе города Щучья Владимиру Тимахину изменили приговор. Ранее в 2021 году его приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и присвоении денег. Ему назначили три года лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Наказание считается условным с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.