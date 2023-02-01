Курганцы отправятся в колонию строго режима за то, что избили и бросили мужчину в погреб

Два жителя Далматово получили срок за разбой и удержание человека в погребе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двум ранее судимым жителям Далматово Курганской области вынесли приговор. За то, что они избивали и удерживали мужчину в погребе, суд назначил им 9 лет колонии строго режима. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

«Учитывая тяжесть и опасность совершенных преступлений, а также наличие судимостей за совершение умышленных преступлений осужденным назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года каждому», — указано в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.

Приговор вынесен по пункту «а», ч. 2 ст. 127 УК РФ и ч.3 ст. 162 УК РФ — незаконное лишение человека свободы (без похищения) и разбой (нападение с целью хищения). При этом в ходе судебного следствия обвиняемые вину не признали, в преступлении не раскаялись.

До этого URA.RU писало, что обвиняемые далматовцы пробрались в чужой дом, избили деревянными палками 40-летнего хозяина и закрыли его в погребе. Ранее судимые мужчины вынесли из дома имущество на сумму около 10 тысяч рублей. Хозяину дома удалось выбраться из погреба через тайный ход.