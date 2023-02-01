В тюменской больнице разгласили персональные данные пациентки

Направление на анализы напечатали на бумаге с персональными данными другого пациента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Областной больнице №3 жительнице Тобольска (Тюменская область) выдали направление на анализы, на обороте которого были указаны персональные данные другой пациентки. О нарушении женщина рассказал в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«В детской поликлинике дали направление на анализы, напечатали на черновиках. А там персональные данные пациентов. ФИО, адрес, телефон, паспортные данные и так далее. А потом удивляемся, что мошенники все про всех знают. Привлечь к ответственности и врача, и руководство!» — написала жительница города в группе «Типичный Тобольск».

К посту она приложила фото документов, где на одной стороне листа размещено направление на анализы, выданное врачом Областной больницы №3. На обороте — талон к врачу, где указаны номер СНИЛС, паспортные данные, номер телефона и адрес другого человека.

Согласно российскому законодательству, за нарушение закона «О персональных данных» наступает гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. URA.RU обратилось в департамент здравоохранения региона с просьбой прокомментировать ситуацию.

«По факту размещения поста о нарушении работниками ГБУЗ ТО „Областная больница № 3“ законодательства о персональных данных в учреждении издан приказ о проведении служебной проверки. По итогам будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры», — ответили в пресс-службе ведомства.