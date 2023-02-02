Тюменцам предложили получить высшее образование бесплатно

03 февраля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Победители конкурса смогут отучиться на медиков за счет властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области стартовала кампания по приему заявлений на бесплатное целевое обучение по медицинским специальностям в Тюменский государственный медицинский университет. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. Власти готовы оплатить тюменцам получение высшего образования взамен на дальнейшую работу в медучреждениях региона. «Объявлен набор абитуриентов на целевое обучение в „Тюменский государственный медицинский университет“ в рамках приемной кампании 2023 года. Документы принимаются до 15 апреля», — рассказали URA.RU в депздраве. Учиться в ТюмГМУ за счет властей в 2023 году предлагают 310 тюменцам. Они могут поступить на одно из трех направлений. Больше всего специалистов примут на «Лечебное дело» — 240 человек. Для будущих педиатров выделено еще 60 квот, для стоматологов — 10. После окончания целевого обучения выпускники должны будут выйти на работу в одно из медицинских учреждений региона, тем самым сократив кадровый дефицит среди врачей. Самую большую потребность в новых специалистах в 2023 году заявили Областные больницы №3 (Тобольск), №4 (Ишим) и №12 (Заводоуковск).

В Тюменской области стартовала кампания по приему заявлений на бесплатное целевое обучение по медицинским специальностям в Тюменский государственный медицинский университет. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. Власти готовы оплатить тюменцам получение высшего образования взамен на дальнейшую работу в медучреждениях региона. «Объявлен набор абитуриентов на целевое обучение в „Тюменский государственный медицинский университет“ в рамках приемной кампании 2023 года. Документы принимаются до 15 апреля», — рассказали URA.RU в депздраве. Учиться в ТюмГМУ за счет властей в 2023 году предлагают 310 тюменцам. Они могут поступить на одно из трех направлений. Больше всего специалистов примут на «Лечебное дело» — 240 человек. Для будущих педиатров выделено еще 60 квот, для стоматологов — 10. После окончания целевого обучения выпускники должны будут выйти на работу в одно из медицинских учреждений региона, тем самым сократив кадровый дефицит среди врачей. Самую большую потребность в новых специалистах в 2023 году заявили Областные больницы №3 (Тобольск), №4 (Ишим) и №12 (Заводоуковск).