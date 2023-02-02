02 февраля 2023

Тюменцам предложили получить высшее образование бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, семинар, терапевт, проверка здоровья, медицина, маникен, практические занятия, подготовка студентов медиков, студенты медики, студент медик, прием у терапевта
Победители конкурса смогут отучиться на медиков за счет властей Фото:

В Тюменской области стартовала кампания по приему заявлений на бесплатное целевое обучение по медицинским специальностям в Тюменский государственный медицинский университет. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. Власти готовы оплатить тюменцам получение высшего образования взамен на дальнейшую работу в медучреждениях региона.

«Объявлен набор абитуриентов на целевое обучение в „Тюменский государственный медицинский университет“ в рамках приемной кампании 2023 года. Документы принимаются до 15 апреля», — рассказали URA.RU в депздраве.

Учиться в ТюмГМУ за счет властей в 2023 году предлагают 310 тюменцам. Они могут поступить на одно из трех направлений. Больше всего специалистов примут на «Лечебное дело» — 240 человек. Для будущих педиатров выделено еще 60 квот, для стоматологов — 10.

После окончания целевого обучения выпускники должны будут выйти на работу в одно из медицинских учреждений региона, тем самым сократив кадровый дефицит среди врачей. Самую большую потребность в новых специалистах в 2023 году заявили Областные больницы №3 (Тобольск), №4 (Ишим) и №12 (Заводоуковск).

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В Тюменской области стартовала кампания по приему заявлений на бесплатное целевое обучение по медицинским специальностям в Тюменский государственный медицинский университет. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. Власти готовы оплатить тюменцам получение высшего образования взамен на дальнейшую работу в медучреждениях региона. «Объявлен набор абитуриентов на целевое обучение в „Тюменский государственный медицинский университет“ в рамках приемной кампании 2023 года. Документы принимаются до 15 апреля», — рассказали URA.RU в депздраве. Учиться в ТюмГМУ за счет властей в 2023 году предлагают 310 тюменцам. Они могут поступить на одно из трех направлений. Больше всего специалистов примут на «Лечебное дело» — 240 человек. Для будущих педиатров выделено еще 60 квот, для стоматологов — 10. После окончания целевого обучения выпускники должны будут выйти на работу в одно из медицинских учреждений региона, тем самым сократив кадровый дефицит среди врачей. Самую большую потребность в новых специалистах в 2023 году заявили Областные больницы №3 (Тобольск), №4 (Ишим) и №12 (Заводоуковск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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