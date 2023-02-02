02 февраля 2023

В смертельном ДТП под Тюменью погиб человек. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, медицина, авария, врач, фельдшер, медик, скорая помощь
Личность погибшего устанавливается Фото:

В Тюменской области в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

«Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о столкновении двух автомобилей по адресу: Заводоуковский городской округ, 4 км автодороги Заводоуковск — Упорово. В результате ДТП один человек погиб», — сообщает ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли погибшего из поврежденного автомобиля и провели работы по отключению аккумуляторных батарей. Личность погибшего и обстоятельства аварии выясняются.

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В Тюменской области в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о столкновении двух автомобилей по адресу: Заводоуковский городской округ, 4 км автодороги Заводоуковск — Упорово. В результате ДТП один человек погиб», — сообщает ведомство. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли погибшего из поврежденного автомобиля и провели работы по отключению аккумуляторных батарей. Личность погибшего и обстоятельства аварии выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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