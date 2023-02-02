Личность погибшего устанавливается
В Тюменской области в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.
«Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о столкновении двух автомобилей по адресу: Заводоуковский городской округ, 4 км автодороги Заводоуковск — Упорово. В результате ДТП один человек погиб», — сообщает ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли погибшего из поврежденного автомобиля и провели работы по отключению аккумуляторных батарей. Личность погибшего и обстоятельства аварии выясняются.
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