В смертельном ДТП под Тюменью погиб человек. Видео

03 февраля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Личность погибшего устанавливается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о столкновении двух автомобилей по адресу: Заводоуковский городской округ, 4 км автодороги Заводоуковск — Упорово. В результате ДТП один человек погиб», — сообщает ведомство. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли погибшего из поврежденного автомобиля и провели работы по отключению аккумуляторных батарей. Личность погибшего и обстоятельства аварии выясняются.

В Тюменской области в результате аварии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Сегодня около семи часов вечера поступило сообщение о столкновении двух автомобилей по адресу: Заводоуковский городской округ, 4 км автодороги Заводоуковск — Упорово. В результате ДТП один человек погиб», — сообщает ведомство. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли погибшего из поврежденного автомобиля и провели работы по отключению аккумуляторных батарей. Личность погибшего и обстоятельства аварии выясняются.