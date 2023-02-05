05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Жительницу Курганской области отправили в колонию за убийство пьяного мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган, женская колония, ик 4
Жительнице Шадринска дали 6 лет лишения свободы за убийство мужа Фото:

Жительницу города Шадринска Курганской области отправили в исправительную колонию за убийство пьяного мужа. Женщине назначали наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Весной прошлого года ранее не судимая 50-летняя жительница Шадринска в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла своему мужу, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, один удар ножом в живот. После этого женщина вызвала скорую помощь. Пострадавший скончался в медучреждении», — говорится на сайте ведомства. Подсудимая свою вину не признала и в судебном заседании обвиняла мужа в том, что он ударил ее по лицу. Шадринский районный суд приговорил женщину к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU писало, что двух курганцев отправят в колонию строгого режима за то, что бросили мужчину в погреб. Злоумышленников приговорили к девяти годам лишения свободы.

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Жительницу города Шадринска Курганской области отправили в исправительную колонию за убийство пьяного мужа. Женщине назначали наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Весной прошлого года ранее не судимая 50-летняя жительница Шадринска в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла своему мужу, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, один удар ножом в живот. После этого женщина вызвала скорую помощь. Пострадавший скончался в медучреждении», — говорится на сайте ведомства. Подсудимая свою вину не признала и в судебном заседании обвиняла мужа в том, что он ударил ее по лицу. Шадринский районный суд приговорил женщину к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что двух курганцев отправят в колонию строгого режима за то, что бросили мужчину в погреб. Злоумышленников приговорили к девяти годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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