Жительницу Курганской области отправили в колонию за убийство пьяного мужа

Жительнице Шадринска дали 6 лет лишения свободы за убийство мужа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу города Шадринска Курганской области отправили в исправительную колонию за убийство пьяного мужа. Женщине назначали наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Весной прошлого года ранее не судимая 50-летняя жительница Шадринска в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла своему мужу, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, один удар ножом в живот. После этого женщина вызвала скорую помощь. Пострадавший скончался в медучреждении», — говорится на сайте ведомства. Подсудимая свою вину не признала и в судебном заседании обвиняла мужа в том, что он ударил ее по лицу. Шадринский районный суд приговорил женщину к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU писало, что двух курганцев отправят в колонию строгого режима за то, что бросили мужчину в погреб. Злоумышленников приговорили к девяти годам лишения свободы.