Тюменцы не могут записаться на прием к врачам через интернет

Жители Тобольска жалуются на сбои в приложении «Телемед 72» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тобольска не могут записаться на прием в городскую стоматологию через приложение «Телемед 72». Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у кого-то получается записаться на прием в городскую стоматологию через „Телемед“? Тюмень — запись всегда есть, а Тобольск?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей разделили его негодование. «Постоянно говорят, что на неделю вперед талонов нет. Заходить после двух часов ночи на „Госуслуги“ и мониторить», — сообщила Diana Leyt. «Через „Госуслуги“ только. Без проблем вообще, очень удобно стало», — добавила Viktoriya Suprun. «Не получается. Пробовала через „Госуслуги“ и „Телемед“. Талон показывает, время тоже, но как только выбираешь время, пишут „ошибка бронирования“. Ко всем другим врачам записываюсь», — рассказала Надежда Калинушка.

В региональном департаменте здравоохранения Тюменской области агентству сообщили, что записаться на прием в стоматологическую клинику Тобольска можно через «Госуслуги», либо позвонив на «горячую» линию. «Информация о графике работы ГАУЗ ТО „ТГСП“ размещена в свободном доступе, на входной группе, сайте организации, в сети интернет. Запись на прием к специалистам ГАУЗ ТО „ТГСП“ проводится в рабочие дни с 7:30 при личном обращении в регистратуру, посредством сети интернет („Госуслуги“), по телефону 122», — сообщили там URA.RU.