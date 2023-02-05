Тюменцам в одностороннем порядке подняли цены на мобильную связь

Tele2 поднял цены на тарифы мобильной связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оператор Tele2 в одностороннем порядке поднял цены на услуги мобильной связи в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«У меня тариф „Мой онлайн 12_2021“. На старте его стоимость была около 350 рублей в месяц. Но периодически оператор поднимал цену на 10—20 рублей. Перед Новым годом на сайте Tele2 мне пришло сообщение о том, что тариф снова подорожает. В этот раз сразу на 35 рублей», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU.

Другой абонент Tele2 также рассказал о том, что оператор предупредил его о предстоящем росте цен на услуги связи. «Мне пришло сообщение: с 30 декабря 2022 стоимость моего тарифа увеличится на 35 рублей в месяц. Изменения вступят в силу в день списания абонентской платы. Чем обоснован рост цен на связь, никто объяснять не стал», — рассказал житель Тюмени в разговоре с агентством.

В адрес оператора мобильной связи Tele2 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что оператор Tele2 за месяц увеличил стоимость своих услуг почти на 11%. В компании повышение цен тогда объяснили необходимостью инвестировать в техническое развитие сетей.