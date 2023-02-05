В Tele2 объяснили, зачем подняли цены на мобильную связь для абонентов из Тюменской области

В Тюменской области подняли цены на мобильную связь, чтобы сохранить работоспособность сетей

06 февраля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Цены на мобильную связь в Тюменской области подняли для того, чтобы сохранить работоспособность сетей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Tele2 подняла цены на мобильную связь в Тюменской области, чтобы не допустить деградации качества сервисов и сохранить работоспособность сетей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора. Ранее жители региона пожаловались на то, что компания Tele2 в одностороннем порядке подняла цены на услуги мобильной связи для своих абонентов. «Внешняя ситуация повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. Затраты оператора и себестоимость сотовой связи выросли в разы. Чтобы не допустить деградации качества сервисов, мы фокусируемся на поддержании работоспособности сетей и поиске альтернативных технических решений. В связи с ростом затрат на обслуживание инфраструктуры Tele2 вынуждена немного повысить стоимость услуг. Однако мы стараемся сделать эти изменения малоощутимыми для клиентов. Гарантией от неправомерного повышения цен всегда будет жесткая конкуренция на отечественном рынке», — сообщили агентству в пресс-службе компании. Там добавили, что пересмотр цен — это нормальная рыночная практика, так как деятельность операторов не может существовать в отрыве от экономических и регуляторных факторов. В соответствии с законодательством, клиенты Tele2 были проинформированы о предстоящем росте цен на мобильную связь. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тюменской области в одностороннем порядке подняли цены на мобильную связь. Изменения в тарифной сетке оператора Tele2 произошли 30 декабря 2022 года. В ряде случаев, стоимость услуг оператора выросла на 35 рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Tele2 подняла цены на мобильную связь в Тюменской области, чтобы не допустить деградации качества сервисов и сохранить работоспособность сетей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора. Ранее жители региона пожаловались на то, что компания Tele2 в одностороннем порядке подняла цены на услуги мобильной связи для своих абонентов. «Внешняя ситуация повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. Затраты оператора и себестоимость сотовой связи выросли в разы. Чтобы не допустить деградации качества сервисов, мы фокусируемся на поддержании работоспособности сетей и поиске альтернативных технических решений. В связи с ростом затрат на обслуживание инфраструктуры Tele2 вынуждена немного повысить стоимость услуг. Однако мы стараемся сделать эти изменения малоощутимыми для клиентов. Гарантией от неправомерного повышения цен всегда будет жесткая конкуренция на отечественном рынке», — сообщили агентству в пресс-службе компании. Там добавили, что пересмотр цен — это нормальная рыночная практика, так как деятельность операторов не может существовать в отрыве от экономических и регуляторных факторов. В соответствии с законодательством, клиенты Tele2 были проинформированы о предстоящем росте цен на мобильную связь. Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тюменской области в одностороннем порядке подняли цены на мобильную связь. Изменения в тарифной сетке оператора Tele2 произошли 30 декабря 2022 года. В ряде случаев, стоимость услуг оператора выросла на 35 рублей в месяц.