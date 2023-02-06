В РФ разгорелся скандал с мобилизованными: главное к вечеру 6 февраля

Губернатор Тувы готовит обращение в Минобороны России по жалобам мобилизованных на избиения в Донбассе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Тувы Владислав Ховалыг заявил, что разберется с жалобой тувинских мобилизованных на избиения в Донбассе. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вызвал на дуэль украинского президента Владимира Зеленского. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 февраля.
- Мобилизованные из Тувы пожаловались на избиения в Донбассе. Губернатор региона Владислав Ховалыг заявил, что готовит обращение в Минобороны РФ с просьбой разобраться в этом инциденте.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута (Артемовска). Зеленский заявил, что у украинских военных нет выбора при обороне города: солдаты ВСУ должны выстоять.
- Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказал, что украинские военные теряют в Бахмуте (Артемовске) до 200 человек ежедневно. Он отметил, что точный подсчет произвести сложно, потому что ожесточенные бои продолжаются в городе постоянно.
- Евгений Пригожин вызвал Владимира Зеленского на дуэль. Он предложил сразиться за Бахмут на истребителях.
- Российская армия освободила село Николаевка в ДНР. Российские десантники продолжают вытеснять украинскую армию, передает Пятый канал.
- Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернулся на фронт. В декабре прошлого года он был ранен в результате атаки ВСУ на Донецк, осколок снаряда попал Рогозину в спину.
- В небе над Калугой взорвался украинский беспилотник. На месте его падения нашли авиабомбу. После взрыва такой бомбы может образоваться воронка диаметром пять метров, а осколки отбрасывает на расстояние до 100 метров.
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