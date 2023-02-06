В РФ разгорелся скандал с мобилизованными: главное к вечеру 6 февраля

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, солдат в ушанке, солдат, служба в армии
Губернатор Тувы готовит обращение в Минобороны России по жалобам мобилизованных на избиения в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тувы Владислав Ховалыг заявил, что разберется с жалобой тувинских мобилизованных на избиения в Донбассе. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вызвал на дуэль украинского президента Владимира Зеленского. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 февраля.

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Губернатор Тувы Владислав Ховалыг заявил, что разберется с жалобой тувинских мобилизованных на избиения в Донбассе. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вызвал на дуэль украинского президента Владимира Зеленского. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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