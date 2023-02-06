Глава Тувы попросит Минобороны разобраться с жалобами мобилизованных на избиения

Мобилизованные пожаловались властям Тувы на избиения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Губернатор Тувы Владислав Ховалыг планирует обратиться в Минобороны РФ, чтобы разобраться с жалобами мобилизованных из региона по поводу избиений в ДНР. Об этом сообщается на официальном портале Тувы.

«Владислав Ховалыг попросил председателя правительства ДНР проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении. А также в срочном порядке направил в ДНР своих представителей для непосредственного разбирательства в упомянутом инциденте на месте. Глава Тувы сообщил, что готовит обращение в Министерство обороны РФ», — указано на официальном портале региона .

Губернатор поручил вице-премьеру правительства Тувы, главе Единого штаба помощи военным и их семьям Айдыну Чюдюку, спецпредставителю по СВО Тимуру Куулару и военному комиссариату установить количество и состав мобилизованных. Устанавливается количество раненых и информация о медпомощи. Вице-спикер Госдумы, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол также отреагировал на произошедшее и решил разобраться в ситуации.

«Прерываю командировку в Сибири и вылетаю для выяснения обстоятельств. Армия — это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших и одновременно осознанного подчинения командирам. Разберемся», — написал Кара-оола в своем telegram-канале .

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответ не поступил.

В соцсетях 5 февраля распространилось видео, на котором тувинские мобилизованные обратились к губернатору и Кара-оолу с просьбой о помощи. Военные пожаловались на избиения и угрозы от представителей народной милиции ДНР, передает сайт MK.RU.