Зеленский: у ВСУ не осталось альтернативы по Бахмуту

Армия Украины должна выстоять при обороне Бахмута, ведь у нее нет другого варианта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Донецкой области очень тяжело — ожесточенные бои, но как бы ни было трудно и как бы ни было давление, мы должны выстоять… У нас нет альтернативы», — заявил Зеленский во время видеообращения. Его слова приводит международное агентство Reuters.
Он также добавил, что Россия усиливает свои наступательные действия в преддверии годовщины СВО. 24 февраля 2023 года специальная военная операция на Украине будет идти уже год.
Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 5 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что отряды ВСУ отчаянно бьются в северных частях города. В тот же день украинский военнослужащий Евгений Кожирнов рассказал, что на данный момент армия России старается перерезать поставки ВСУ в город, сообщает RT.
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Армия Украины должна выстоять при обороне Бахмута, ведь у нее нет другого варианта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «В Донецкой области очень тяжело — ожесточенные бои, но как бы ни было трудно и как бы ни было давление, мы должны выстоять… У нас нет альтернативы», — заявил Зеленский во время видеообращения. Его слова приводит международное агентство Reuters. Он также добавил, что Россия усиливает свои наступательные действия в преддверии годовщины СВО. 24 февраля 2023 года специальная военная операция на Украине будет идти уже год. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 5 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что отряды ВСУ отчаянно бьются в северных частях города. В тот же день украинский военнослужащий Евгений Кожирнов рассказал, что на данный момент армия России старается перерезать поставки ВСУ в город, сообщает RT.