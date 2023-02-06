В Тюменской области увеличили пособия на детей

В Тюменской области проиндексировали соцвыплаты на детей, а также ряд других пособий. О суммах, которые теперь положены жителям региона, URA.RU рассказали в территориальном отделении Социального фонда РФ. На общероссийскую индексацию в 11,9% также наложился районный коэффициент.
«1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, проиндексированы на 11,9%. Размер выплат в Тюменской области увеличился и с учетом районного коэффициента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
С 1 февраля тюменцам положены следующие суммы пособий:
- материнский капитал — 586 946 рублей на первого и 775 628 рублей на второго ребенка;
- единовременное пособие при рождении ребенка — 26 345 рублей (34 363 — для Уватского района);
- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет — 9 880 рублей (12 887);
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 41 720 (54 418);
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — 17 880 (23 322).
Выросли и ежемесячные выплаты, положенные инвалидам. Теперь они составляют 4 957, 3 540, 2 834, 3 540 рублей соответственно (для первой, второй, третьей групп инвалидности, а также детей-инвалидов).
Проиндексированы выплаты, которые сотрудники получат за несчастные случаи на производстве. В Тюменской области в целом максимальный размер единовременной страховой выплаты составит 151 491 рублей (в Уватском районе — 197 597 рублей). Ежемесячно пострадавшие смогут максимально получать 101 288 рублей.
Больше тюменцам теперь положено и в случае смерти родных. Социальное пособие на погребение составило 8 962 рубля. В Уватском районе — 11 690 рублей.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.