В Тюменской области увеличили пособия на детей

07 февраля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Тюменцы станут больше получать на детей, а также на погребение родных и в случае травм на производстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области проиндексировали соцвыплаты на детей, а также ряд других пособий. О суммах, которые теперь положены жителям региона, URA.RU рассказали в территориальном отделении Социального фонда РФ. На общероссийскую индексацию в 11,9% также наложился районный коэффициент. «1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, проиндексированы на 11,9%. Размер выплат в Тюменской области увеличился и с учетом районного коэффициента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. С 1 февраля тюменцам положены следующие суммы пособий: материнский капитал — 586 946 рублей на первого и 775 628 рублей на второго ребенка;

единовременное пособие при рождении ребенка — 26 345 рублей (34 363 — для Уватского района);

ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет — 9 880 рублей (12 887);

единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 41 720 (54 418);

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — 17 880 (23 322). Выросли и ежемесячные выплаты, положенные инвалидам. Теперь они составляют 4 957, 3 540, 2 834, 3 540 рублей соответственно (для первой, второй, третьей групп инвалидности, а также детей-инвалидов). Проиндексированы выплаты, которые сотрудники получат за несчастные случаи на производстве. В Тюменской области в целом максимальный размер единовременной страховой выплаты составит 151 491 рублей (в Уватском районе — 197 597 рублей). Ежемесячно пострадавшие смогут максимально получать 101 288 рублей. Больше тюменцам теперь положено и в случае смерти родных. Социальное пособие на погребение составило 8 962 рубля. В Уватском районе — 11 690 рублей.

В Тюменской области проиндексировали соцвыплаты на детей, а также ряд других пособий. О суммах, которые теперь положены жителям региона, URA.RU рассказали в территориальном отделении Социального фонда РФ. На общероссийскую индексацию в 11,9% также наложился районный коэффициент. «1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, проиндексированы на 11,9%. Размер выплат в Тюменской области увеличился и с учетом районного коэффициента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. С 1 февраля тюменцам положены следующие суммы пособий: Выросли и ежемесячные выплаты, положенные инвалидам. Теперь они составляют 4 957, 3 540, 2 834, 3 540 рублей соответственно (для первой, второй, третьей групп инвалидности, а также детей-инвалидов). Проиндексированы выплаты, которые сотрудники получат за несчастные случаи на производстве. В Тюменской области в целом максимальный размер единовременной страховой выплаты составит 151 491 рублей (в Уватском районе — 197 597 рублей). Ежемесячно пострадавшие смогут максимально получать 101 288 рублей. Больше тюменцам теперь положено и в случае смерти родных. Социальное пособие на погребение составило 8 962 рубля. В Уватском районе — 11 690 рублей.