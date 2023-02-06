В Курганскую область придут морозы и туман. Скрин

07 февраля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

В Курганскую область придет туман и изморозь, но февраль так и останется малоснежным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отдельных районах Курганской области прогнозируют изморозь и туманы. Данная информация сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «8 февраля в отдельных районах ожидается изморозь. Ночью местами туманы», — указано в сообщении ЦГМС. Сообщается, что в ночь на 8 февраля также ожидается низкая температура до -24 градусов. При прояснении — до -29 градусов. Местами ожидается небольшой снег и северный ветер. Согласно прогнозам, днем температура воздуха достигнет от -10 до -15 градусов и ожидается переменная облачность. В последующие дни сотрудники ЦГМС прогнозируют повышение температуры. Ночью 9 февраля при прояснении ожидается до -23 градусов также с небольшим снегом. Днем самый низкий показатель достигает -11 градусов (ветер до 3-8 м/с). На 10 февраля ожидают от -4 до -9 градусов днем и от -10 до -15 ночью. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик рассказал, что в середине февраля в регионе ожидается теплая погода. Средняя температура воздуха будет находиться в пределах нормы и составит до -14 градусов. Февраль, по словам синоптика, также будет малоснежным. В Курганской области прогнозируют туман и морозы Фото: скрин сайта Курганского ЦГМС

В отдельных районах Курганской области прогнозируют изморозь и туманы. Данная информация сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «8 февраля в отдельных районах ожидается изморозь. Ночью местами туманы», — указано в сообщении ЦГМС. Сообщается, что в ночь на 8 февраля также ожидается низкая температура до -24 градусов. При прояснении — до -29 градусов. Местами ожидается небольшой снег и северный ветер. Согласно прогнозам, днем температура воздуха достигнет от -10 до -15 градусов и ожидается переменная облачность. В последующие дни сотрудники ЦГМС прогнозируют повышение температуры. Ночью 9 февраля при прояснении ожидается до -23 градусов также с небольшим снегом. Днем самый низкий показатель достигает -11 градусов (ветер до 3-8 м/с). На 10 февраля ожидают от -4 до -9 градусов днем и от -10 до -15 ночью. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик рассказал, что в середине февраля в регионе ожидается теплая погода. Средняя температура воздуха будет находиться в пределах нормы и составит до -14 градусов. Февраль, по словам синоптика, также будет малоснежным.