19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Столица ЯНАО осталась без важного врача

В больнице Салехарда не осталось врачей-отоларингологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, российская медицина, отоларинголог, лор, врач
В больнице работало три лора Фото:

В Салехардской окружной клинической больнице (ЯНАО) не осталось врачей-отоларингологов. Об этом URA.RU сообщила пациентка на правах анонимности.

«В больнице нет лора. Врач приезжал на дом и сказал, что один отоларинголог уволился, другой на больничном, третий в отпуске», — сообщила девушка.

В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО массово искали врачей. В регионе открыли 423 вакансии для офтальмологов, анестезиологов, терапевтов, лоров и прочих.

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В Салехардской окружной клинической больнице (ЯНАО) не осталось врачей-отоларингологов. Об этом URA.RU сообщила пациентка на правах анонимности. «В больнице нет лора. Врач приезжал на дом и сказал, что один отоларинголог уволился, другой на больничном, третий в отпуске», — сообщила девушка. В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО массово искали врачей. В регионе открыли 423 вакансии для офтальмологов, анестезиологов, терапевтов, лоров и прочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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