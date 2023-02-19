Столица ЯНАО осталась без важного врача

В больнице Салехарда не осталось врачей-отоларингологов

20 февраля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

В больнице работало три лора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехардской окружной клинической больнице (ЯНАО) не осталось врачей-отоларингологов. Об этом URA.RU сообщила пациентка на правах анонимности. «В больнице нет лора. Врач приезжал на дом и сказал, что один отоларинголог уволился, другой на больничном, третий в отпуске», — сообщила девушка. В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО массово искали врачей. В регионе открыли 423 вакансии для офтальмологов, анестезиологов, терапевтов, лоров и прочих.

В Салехардской окружной клинической больнице (ЯНАО) не осталось врачей-отоларингологов. Об этом URA.RU сообщила пациентка на правах анонимности. «В больнице нет лора. Врач приезжал на дом и сказал, что один отоларинголог уволился, другой на больничном, третий в отпуске», — сообщила девушка. В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО массово искали врачей. В регионе открыли 423 вакансии для офтальмологов, анестезиологов, терапевтов, лоров и прочих.