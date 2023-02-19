Столица ЯНАО осталась без важного врача

В больнице работало три лора
В Салехардской окружной клинической больнице (ЯНАО) не осталось врачей-отоларингологов. Об этом URA.RU сообщила пациентка на правах анонимности.
«В больнице нет лора. Врач приезжал на дом и сказал, что один отоларинголог уволился, другой на больничном, третий в отпуске», — сообщила девушка.
В департамент здравоохранения ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО массово искали врачей. В регионе открыли 423 вакансии для офтальмологов, анестезиологов, терапевтов, лоров и прочих.
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