Запад устроил соревнования по поставкам танков Украине: главное к вечеру 8 февраля

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Киев получит танки Leopard 2 к марту, заявил министр обороны ФРГ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада устроили соревнования, которые направлены на то, кто из стран предоставит больше танков Украине. Киев получит танки Leopard 2 к марту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 февраля.

  • Публичные соревнования стран Запада, кто больше поставит танков Украине, вредят единству стран, которые наоборот должны быть сплоченными. Таким образом канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал поведение Запада.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит танки Leopard 2 до конца марта. Также он уточнил, что остался под впечатлением от украинского экипажа, который будет управлять танками.
  • Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против РФ при помощи украинцев. По его мнению, перспектива мира близка, но страны не готовы к переговорам.
  • Украина должна уничтожить объекты, которые наносят ей ущерб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря об объектах, которые находятся на территории РФ.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание, что в районе Сватово и Кременной продолжают скапливаться Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что они готовятся к контрнаступлению.
  • Российская армия уничтожила в Харькове два завода, которые модернизировали украинские беспилотники. Также в Минобороны РФ уточнили, что данные цеха занимались улучшением дронов-камикадзе.
  • Проблема с логистикой приведет к поражению Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона, говоря о том, что с поставкой американских танков Киеву могут возникнуть проблемы.
  • Также в Минобороны подчеркнули, что на краснолиманском направлении уничтожено свыше 130 боевиков ВСУ. Потери понесли подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригады ВСУ, передает Пятый канал.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Страны Запада устроили соревнования, которые направлены на то, кто из стран предоставит больше танков Украине. Киев получит танки Leopard 2 к марту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 февраля. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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