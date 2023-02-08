Запад устроил соревнования по поставкам танков Украине: главное к вечеру 8 февраля

Киев получит танки Leopard 2 к марту, заявил министр обороны ФРГ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны Запада устроили соревнования, которые направлены на то, кто из стран предоставит больше танков Украине. Киев получит танки Leopard 2 к марту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 февраля.
- Публичные соревнования стран Запада, кто больше поставит танков Украине, вредят единству стран, которые наоборот должны быть сплоченными. Таким образом канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал поведение Запада.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит танки Leopard 2 до конца марта. Также он уточнил, что остался под впечатлением от украинского экипажа, который будет управлять танками.
- Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против РФ при помощи украинцев. По его мнению, перспектива мира близка, но страны не готовы к переговорам.
- Украина должна уничтожить объекты, которые наносят ей ущерб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря об объектах, которые находятся на территории РФ.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание, что в районе Сватово и Кременной продолжают скапливаться Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что они готовятся к контрнаступлению.
- Российская армия уничтожила в Харькове два завода, которые модернизировали украинские беспилотники. Также в Минобороны РФ уточнили, что данные цеха занимались улучшением дронов-камикадзе.
- Проблема с логистикой приведет к поражению Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона, говоря о том, что с поставкой американских танков Киеву могут возникнуть проблемы.
- Также в Минобороны подчеркнули, что на краснолиманском направлении уничтожено свыше 130 боевиков ВСУ. Потери понесли подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригады ВСУ, передает Пятый канал.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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