Запад устроил соревнования по поставкам танков Украине: главное к вечеру 8 февраля 08 февраля 2023 в 21:19 Размер текста - 17 + Киев получит танки Leopard 2 к марту, заявил министр обороны ФРГ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада устроили соревнования, которые направлены на то, кто из стран предоставит больше танков Украине. Киев получит танки Leopard 2 к марту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 февраля. Публичные соревнования стран Запада, кто больше поставит танков Украине, вредят единству стран, которые наоборот должны быть сплоченными. Таким образом канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал поведение Запада.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит танки Leopard 2 до конца марта. Также он уточнил, что остался под впечатлением от украинского экипажа, который будет управлять танками.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против РФ при помощи украинцев. По его мнению, перспектива мира близка, но страны не готовы к переговорам.

Украина должна уничтожить объекты, которые наносят ей ущерб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря об объектах, которые находятся на территории РФ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание, что в районе Сватово и Кременной продолжают скапливаться Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что они готовятся к контрнаступлению.

Российская армия уничтожила в Харькове два завода, которые модернизировали украинские беспилотники. Также в Минобороны РФ уточнили, что данные цеха занимались улучшением дронов-камикадзе.

Проблема с логистикой приведет к поражению Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона, говоря о том, что с поставкой американских танков Киеву могут возникнуть проблемы.

Также в Минобороны подчеркнули, что на краснолиманском направлении уничтожено свыше 130 боевиков ВСУ. Потери понесли подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригады ВСУ, передает Пятый канал. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны Запада устроили соревнования, которые направлены на то, кто из стран предоставит больше танков Украине. Киев получит танки Leopard 2 к марту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 февраля. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям