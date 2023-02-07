В Германии раскрыли сроки передачи танков Leopard 2 Украине

Украина получит 14 танков Leopard 2 от Германии до конца марта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Киев 7 февраля.
«Подтверждаю обещание Германии, что наши 14 Leopard будут поставлены Украине до конца марта», — пишет CNN со ссылкой на Писториуса. Он добавил, что познакомился с украинскими экипажами, которым достанется боевая техника, и остался под впечатлением от них.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, цель которой заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. В частности, Германия пообещала передать Украине 160 основных танков Leopard. Российским военнослужащим уже дали инструкцию по уничтожению этих танков.
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Украина получит 14 танков Leopard 2 от Германии до конца марта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Киев 7 февраля. «Подтверждаю обещание Германии, что наши 14 Leopard будут поставлены Украине до конца марта», — пишет CNN со ссылкой на Писториуса. Он добавил, что познакомился с украинскими экипажами, которым достанется боевая техника, и остался под впечатлением от них. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, цель которой заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. В частности, Германия пообещала передать Украине 160 основных танков Leopard. Российским военнослужащим уже дали инструкцию по уничтожению этих танков.