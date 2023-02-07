Секретарь СНБО Украины выступил за удары по российским территориям

08 февраля 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

На Украине допустили удары по территориям РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна уничтожить объекты, которые наносят ей ущерб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, <…> мы должны уничтожить эти объекты», — сказал Данилов отвечая на вопрос об украинских ударах по территории РФ в интервью агентству Reuters. При этом он говорил «об определенных пунктах», которые есть в России. Ранее Данилов выразил надежду на скорые поставки американских истребителей F-16 для ВСУ, несмотря на то, что президент США Джо Байден заявлял, что истребители нужны Вашингтону, передает RT. При этом накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в соцсети опроверг информацию об ударах по территории РФ, несмотря на то, что в СМИ сообщали, что он грозился ударами по Москве и Екатеринбургу.

Украина должна уничтожить объекты, которые наносят ей ущерб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, <…> мы должны уничтожить эти объекты», — сказал Данилов отвечая на вопрос об украинских ударах по территории РФ в интервью агентству Reuters. При этом он говорил «об определенных пунктах», которые есть в России. Ранее Данилов выразил надежду на скорые поставки американских истребителей F-16 для ВСУ, несмотря на то, что президент США Джо Байден заявлял, что истребители нужны Вашингтону, передает RT. При этом накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в соцсети опроверг информацию об ударах по территории РФ, несмотря на то, что в СМИ сообщали, что он грозился ударами по Москве и Екатеринбургу.