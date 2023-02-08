Шольц раскритиковал Запад за соревнования в поставках танков Украине

08 февраля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что соревнования по поставкам танков Киеву вредит единству стран Запада Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соревнования стран Запада в поставках танков Украине вредит единству государств, помогающих Киеву. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала готовя решения [по поставкам танков] конфиденциально — и только потом сообщая о них <…> Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга», — сказал Олаф Шольц. Его слова приводит международное агентство Reuters . По его словам, государства соревнуются друг с другом по принципу «кто сможет предложить больше». После начала спецоперации на Украине Запад начал помогать Киеву, поставляя ему вооружение. Не так давно речь шла о поставке американских танков Abrams и немецких Leopard. Страны-участники НАТО решились предоставить Киеву тяжелую военную технику. Кроме того, государства начали называть количество единиц техники, один больше другого. Тогда представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все эти поставки военной техники стали похожи на соревнования «кто больше предложит». Также она отметила, что призывы к миру со стороны Запада никак не вяжутся с постоянными отправками Киеву вооружения, передает телеканал 360.

Соревнования стран Запада в поставках танков Украине вредит единству государств, помогающих Киеву. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала готовя решения [по поставкам танков] конфиденциально — и только потом сообщая о них <…> Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга», — сказал Олаф Шольц. Его слова приводит международное агентство Reuters. По его словам, государства соревнуются друг с другом по принципу «кто сможет предложить больше». После начала спецоперации на Украине Запад начал помогать Киеву, поставляя ему вооружение. Не так давно речь шла о поставке американских танков Abrams и немецких Leopard. Страны-участники НАТО решились предоставить Киеву тяжелую военную технику. Кроме того, государства начали называть количество единиц техники, один больше другого. Тогда представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все эти поставки военной техники стали похожи на соревнования «кто больше предложит». Также она отметила, что призывы к миру со стороны Запада никак не вяжутся с постоянными отправками Киеву вооружения, передает телеканал 360.