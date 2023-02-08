Минобороны: войска РФ уничтожили в Харькове два завода по улучшению беспилотников 08 февраля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили заводы по ремонту беспилотников в Харькове, сообщают в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила в Харькове два завода, которые занимались модернизацией беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в военном ведомстве. Информационная сводка приводится на официальном сайте Минобороны РФ. Помимо обновления беспилотников, цеха занимались обновлением барражирующих боеприпасов. Это, так называемые, дроны-камикадзе. Они способны длительное время находится в одном положении, а затем резко атаковать вражескую цель. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2023 года потеряли 6,5 тысяч человек. Также военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал об опасности беспилотников. Она связана с тем, что данные вражеские летательные аппараты не видно и не слышно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, уточнял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса. Российская армия уничтожила в Харькове два завода, которые занимались модернизацией беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов», — уточняется в военном ведомстве. Информационная сводка приводится на официальном сайте Минобороны РФ. Помимо обновления беспилотников, цеха занимались обновлением барражирующих боеприпасов. Это, так называемые, дроны-камикадзе. Они способны длительное время находится в одном положении, а затем резко атаковать вражескую цель. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2023 года потеряли 6,5 тысяч человек. Также военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал об опасности беспилотников. Она связана с тем, что данные вражеские летательные аппараты не видно и не слышно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, уточнял президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям